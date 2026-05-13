Göztepe'nin Samsunspor Hazırlıkları

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında deplasmanda Samsunspor ile karşılaşacak Göztepe, maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Kulübün açıklamasına göre teknik direktör Stanimir Stoilov yönetimindeki antrenmanın ilk bölümünde pas çalışması yapan takım, idmanı dar alanda oyunla tamamladı.
Gaziantep FK karşılaşmasıyla takımın başında 100. resmi maçına çıkan Stoilov'a Sportif Direktör Ivan Mance tarafından üzerinde 100 yazılı forma hediye edildi.
