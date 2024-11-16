Göztepe'nin Savunma Duvarı: Heliton - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Göztepe'nin Savunma Duvarı: Heliton

Göztepe\'nin Savunma Duvarı: Heliton

Süper Lig'de Konyaspor'u 2-0 yenerek morale giren Göztepe'nin Brezilyalı stoperi Heliton, bu sezonki performansıyla dikkat çekiyor. 11 maçın tamamında 90 dakika sahada kalan Heliton, takımın vazgeçilmez oyuncularından biri haline geldi.

16.11.2024 11:02  Güncelleme: 11:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

SÜPER Lig'de son olarak evinde Konyaspor'u 2-0 yenerek milli maç arasına oldukça moralli giren Göztepe'nin Brezilyalı stoperi Heliton savunmanın sigortası oldu. Geçen sezonun devre arasında Teknik Direktör Stanimir Stoilov'un isteği doğrultusunda Bulgaristan'ın CSKA 1948 Sofia takımından kadroya dahil olan 29 yaşındaki defans oyuncusu takımın vazgeçilmezleri arasına adını yazdırdı. Uzun boyu ve güçlü fiziği ile takıma güven veren Heliton, Süper Lig'de de kendini gösterdi.

Bu sezon 11 maçın tamamında 90'ar dakika oynayan Heliton en çok süre alan futbolcu oldu. Toplamda 990 dakika sahada kalıp hiç yedek kalmayan ve oyundan dahi alınmayan Heliton, 1 kez de fileleri sarstı. Stoilov, bazı maçlarda 3'lü defansta rotasyona giderken bir tek Heliton'dan vazgeçmedi. Heliton bu sezon defansta, Taha, Koray, Miroshi, Bokele, İsmail ve Nielsen'le birlikte oynadı.

Kaynak: DHA

Konyaspor, Futbol, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Göztepe'nin Savunma Duvarı: Heliton - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10:55 Ahmet Türk’ü ziyaret eden İmamoğlu’nun Mardin’e girişi olay oldu Ahmet Türk'ü ziyaret eden İmamoğlu'nun Mardin'e girişi olay oldu
10:19 Gözlerin çevrildiği Bakan Şimşek’ten asgari ücret zammı için ilk sözler Gözlerin çevrildiği Bakan Şimşek'ten asgari ücret zammı için ilk sözler
10:12 AIDS’ten ölen çocuğun babasının ifadesi ortaya çıktı AIDS'ten ölen çocuğun babasının ifadesi ortaya çıktı
09:18 Bakan Tekin’in tartışılan pozu Meclis gündeminde Bakan Tekin'in tartışılan pozu Meclis gündeminde
08:34 Jake Paul, 8 raundluk maçta Mike Tyson’a karşı galip geldi Jake Paul, 8 raundluk maçta Mike Tyson'a karşı galip geldi
15:06 CHP’li belediyede işçiler isyanda CHP'li belediyede işçiler isyanda
14:53 L’Gante’ye 5 yıldızlı Fenerbahçe formasını kimin verdiği ortaya çıktı L'Gante'ye 5 yıldızlı Fenerbahçe formasını kimin verdiği ortaya çıktı
14:53 Damattan geline ilginç hediye: 17 bin doları halı gibi gelinin önünde serdi Damattan geline ilginç hediye: 17 bin doları halı gibi gelinin önünde serdi
14:44 Canlı yayında fenalaşan Songül Karlı hastaneye kaldırıldı Canlı yayında fenalaşan Songül Karlı hastaneye kaldırıldı
14:35 Ölen köpeği için arsa satın alıp, mezar yaptırdı Ölen köpeği için arsa satın alıp, mezar yaptırdı
14:27 Yeni nesil yazarkasa POS zorunluluğuna erteleme geldi Yeni nesil yazarkasa POS zorunluluğuna erteleme geldi
14:19 Icardi-Wanda Nara kavgasının perde arkası ortaya çıktı Icardi-Wanda Nara kavgasının perde arkası ortaya çıktı
14:13 AK Partili başkandan canlı yayında skandal “torpil“ savunması AK Partili başkandan canlı yayında skandal "torpil" savunması
14:13 Şiddetli türbülansa giren uçakta yolcular tavana çarptı Şiddetli türbülansa giren uçakta yolcular tavana çarptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.11.2024 11:24:09. #1.13#
SON DAKİKA: Göztepe'nin Savunma Duvarı: Heliton - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.