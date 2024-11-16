Göztepe\'nin Savunma Duvarı: Heliton

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SÜPER Lig'de son olarak evinde Konyaspor'u 2-0 yenerek milli maç arasına oldukça moralli giren Göztepe'nin Brezilyalı stoperi Heliton savunmanın sigortası oldu. Geçen sezonun devre arasında Teknik Direktör Stanimir Stoilov'un isteği doğrultusunda Bulgaristan'ın CSKA 1948 Sofia takımından kadroya dahil olan 29 yaşındaki defans oyuncusu takımın vazgeçilmezleri arasına adını yazdırdı. Uzun boyu ve güçlü fiziği ile takıma güven veren Heliton, Süper Lig'de de kendini gösterdi.

Bu sezon 11 maçın tamamında 90'ar dakika oynayan Heliton en çok süre alan futbolcu oldu. Toplamda 990 dakika sahada kalıp hiç yedek kalmayan ve oyundan dahi alınmayan Heliton, 1 kez de fileleri sarstı. Stoilov, bazı maçlarda 3'lü defansta rotasyona giderken bir tek Heliton'dan vazgeçmedi. Heliton bu sezon defansta, Taha, Koray, Miroshi, Bokele, İsmail ve Nielsen'le birlikte oynadı.