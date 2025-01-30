Göztepe\'nin Savunma Hattında Rekabet Kızışıyor

Spor

Onur ATIŞ/ İZMİR,

SÜPER Lig'de pazar günü Gürsel Aksel Stadı'nda Alanyaspor'u konuk edecek Göztepe'nin savunmasında forma rekabeti iyice büyüdü. Ara transfer döneminde Alanyaspor'dan stoper Furkan Bayır'ı da renklerine bağlayan Göz-Göz'de defans hattı kalabalıklaştı. Mevcut kadrosunda 3'lü defansta görev yapan Heliton, Koray, Taha, Bokele, Nielsen gibi oyunculara sahip olan Göztepe'de Furkan da bu rekabete dahil oldu.

Gerçek mevkiisi sol stoper olan Miroshi, teknik direktör Stanimir Stoilov'un tercihi ile orta sahada oynarken, sol bek İsmail Köybaşı da bu sezon bazı maçlarda 3'lü defansta görev yaptı. Göztepe özellikle bu sezon iç sahada sadace 6 gol yedi. Gürsel Aksel Stadı'nda müthiş bir performans ortaya koyan sarı-kırmızılılar, savunma başarısıyla da ön plana çıktı. Göztepe deplasmanlarda ise kalesinde 20 gol gördü.