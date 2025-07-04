Göztepe'nin Yeni Sezon Hazırlıkları Devam Ediyor

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, yeni sezon hazırlıklarına çift idmanla sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, sabah saatlerinde gerçekleştirilen antrenmanda salonda yapılan ısınma ve kuvvet çalışmalarının ardından takım, sahada dayanıklılık koşusu gerçekleştirdi.

Akşam antrenmanına ise ısınma ve pas çalışmasıyla başlayan sarı-kırmızılılar, günü dar alanda oynanan oyunla tamamladı.