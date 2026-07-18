Göztepe\'nin Yeni Sezon Kampı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, yeni sezon hazırlıklarını yurt dışı kampında sürdürdü.
Teknik direktör Stanimir Stoilov yönetiminde Slovenya'nın başkenti Lübliyana yakınlarındaki Bled kasabasında gerçekleştirilen antrenman, ısınma ve pas çalışmalarıyla başladı.
Antrenmanın ilk bölümünde dar alanda oyun oynayan sarı-kırmızılılar, günü savunma-hücum varyasyonlarıyla tamamladı.
İzmir temsilcisi, yeni sezon hazırlıklarına yarın devam edecek.
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