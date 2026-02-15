Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Stanimir Stoilov yönetimindeki Göztepe ile Djalovic'in çalıştırdığı Kayserispor karşı karşıya geldi. Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan mücadele golsüz eşitlikle sona erdi.
Mücadeleye hızlı başlayan Göztepe, ilk yarıda aradığı golü bulamadı. İkinci yarı karşılıklı ataklar ile devam ederken, her iki takım da rakip ağları sarsamadı. Maç başladığı gibi golsüz sonuçlandı.
Bu sonuçla birlikte 41 puana yükselen Göztepe'nin ligdeki yenilmezlik serisi 7 maça çıktı. Konuk ekip ise 4 maç sonra ligde puan aldı ve 16 puana yükseldi. Ligin bir sonraki maç haftasında Göztepe, Beşiktaş'a konuk olacak. Kayserispor ise kendi sahasında Antalyaspor'u ağırlayacak.
Son Dakika › Spor › Göztepe'nin yenilmezlik serisi 7 maça çıktı - Son Dakika
