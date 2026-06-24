Göztepe'nin Yıldızı Dennis'e Premier Lig Talibi! - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Göztepe'nin Yıldızı Dennis'e Premier Lig Talibi!

Göztepe\'nin Yıldızı Dennis\'e Premier Lig Talibi!
24.06.2026 12:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Göztepe'nin Anthony Dennis'i için Coventry City devreye girdi, bonservis 7 milyon euro.

YENİ sezon hazırlıklarına 1 Temmuz Çarşamba günü başlayacak Süper Lig ekibi Göztepe'nin Nijeryalı orta saha oyuncusu Anthony Dennis'e Premier Lig'den talip çıktı. Daha önce Trabzonspor'un teklif götürdüğü Dennis için Coventry City devreye girdi. İngiliz ekibinin sarı- kırmızılıların futbol şubesini yöneten Sport Republic şirketi ile görüşmelere başladığı kaydedildi.

Göztepe yönetimi ise 22 yaşındaki oyuncunun bonservisini 7 milyon euro olarak belirlemişti. Kurmayların taliplerin artması sonucu fiyatı daha da yukarılara çekeceği bildirildi. Şu an Londra'da olan Göztepe'nin Danimarkalı başkanı Rasmus Ankersen'in Coventry City yöneticileriyle bir görüşme daha yapacağı ifade edildi. Geçen sezon Championship'i zirvede bitiren Coventry City adını Premier Lig'e yazdırdı.

Kaynak: DHA

Futbol, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Göztepe'nin Yıldızı Dennis'e Premier Lig Talibi! - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Arnavutluk’ta Trump ailesi bağlantılı proje ülkeyi ayağa kaldırdı, protestolar 23 gündür sürüyor Arnavutluk'ta Trump ailesi bağlantılı proje ülkeyi ayağa kaldırdı, protestolar 23 gündür sürüyor
Isparta’da park halindeki araçtan 2 gencin cesedi çıktı Isparta'da park halindeki araçtan 2 gencin cesedi çıktı
Kırıkkale’de mühimmat deposunda patlama: 2 personel şehit oldu Kırıkkale'de mühimmat deposunda patlama: 2 personel şehit oldu
Taraftarlar şaşkın Fenerbahçe’de Mert Hakan Yandaş sürprizi Taraftarlar şaşkın! Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş sürprizi
NATO Zirvesi öncesi gözaltına alınan 208 teröristin evinden neler çıktı neler NATO Zirvesi öncesi gözaltına alınan 208 teröristin evinden neler çıktı neler
CHP’de olağan kurultay takvimi için tarih verildi CHP'de olağan kurultay takvimi için tarih verildi

13:27
TFF’den devşirme forvet iddialarına yanıt
TFF'den devşirme forvet iddialarına yanıt
13:22
Başkente Değer Ödülleri sahiplerini buldu Fuat Oktay, Erdal Beşikçioğlu...
Başkente Değer Ödülleri sahiplerini buldu! Fuat Oktay, Erdal Beşikçioğlu...
13:08
CHP’den istifa eden İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir, AK Parti’ye katıldı.
CHP'den istifa eden İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir, AK Parti'ye katıldı.
12:58
New York Times’tan Milli Takım’a sert eleştiri: Tarihin en büyük bilet israfı
New York Times'tan Milli Takım'a sert eleştiri: Tarihin en büyük bilet israfı
12:58
İş insanı Mehmet Çaput geride veda mektubu bırakarak intihar etti
İş insanı Mehmet Çaput geride veda mektubu bırakarak intihar etti
12:48
“Cumhur İttifakı Ocakları Başkanı“ diye gezen Ferhat Aydoğan için karar verildi
"Cumhur İttifakı Ocakları Başkanı" diye gezen Ferhat Aydoğan için karar verildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.06.2026 13:52:16. #7.12#
SON DAKİKA: Göztepe'nin Yıldızı Dennis'e Premier Lig Talibi! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.