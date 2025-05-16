Göztepe'nin Yıldızları Avrupa'nın Gözdesi - Son Dakika
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Göztepe'nin Yıldızları Avrupa'nın Gözdesi

Göztepe\'nin Yıldızları Avrupa\'nın Gözdesi

Göztepe, Rizespor'u yenip Avrupa kupalarına katılma şansını sürdürmeyi hedefliyor. Dennis'e ilgi var.

16.05.2025 12:22
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SÜPER Lig'de pazar günü deplasmanda karşı karşıya geleceği Çaykur Rizespor'u yenip matematiksel olarak Avrupa kupalarına katılma şansını sürdürmeyi amaçlayan Göztepe'de golcü Romulo ile birlikte orta saha Anthony Dennis de transferin gözde oyuncularından biri haline geldi. Geçen sezon U19 takımı için transfer edilen ancak kısa sürede genç yaşında A takımın vazgeçilmezleri arasına adını yazdıran Dennis için Bundesliga kulüpleri sıraya girdi.

Şu ana kadar en ciddi atılımı Hoffenheim takımının yaptığı ifade edilirken, Augsburg ile Mainz 05 ekiplerinin de 20 yaşındaki oyuncuya ilgisi olduğu öğrenildi. Brezilyalı yıldızı Romulo'yu 15 milyon Euro altına satmayı düşünmeyen Sport Republic şirketinin, Dennis için de hatrı sayılır bir bonservis bedeli belirlediği ancak rakamın şu ana kadar telaffuz edilmediği kaydedildi. Bu sezon Romulo gibi kariyerinde ilk kez Süper Lig deneyimi yaşayan Dennis, 29 maça çıkıp 2466 dakika süre aldı. Nijeryalı oyuncu 2 de asist yaparak hücuma katkı sağlamayı başardı.

Kaynak: DHA

Bundesliga, Rizespor, Futbol, Finans, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Göztepe'nin Yıldızları Avrupa'nın Gözdesi - Son Dakika

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