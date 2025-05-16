Göztepe\'nin Yıldızları Avrupa\'nın Gözdesi

Şu ana kadar en ciddi atılımı Hoffenheim takımının yaptığı ifade edilirken, Augsburg ile Mainz 05 ekiplerinin de 20 yaşındaki oyuncuya ilgisi olduğu öğrenildi. Brezilyalı yıldızı Romulo'yu 15 milyon Euro altına satmayı düşünmeyen Sport Republic şirketinin, Dennis için de hatrı sayılır bir bonservis bedeli belirlediği ancak rakamın şu ana kadar telaffuz edilmediği kaydedildi. Bu sezon Romulo gibi kariyerinde ilk kez Süper Lig deneyimi yaşayan Dennis, 29 maça çıkıp 2466 dakika süre aldı. Nijeryalı oyuncu 2 de asist yaparak hücuma katkı sağlamayı başardı.
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