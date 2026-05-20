Göztepe, Noah Sonko Sundberg'i Transfer Ediyor

20.05.2026 11:35
Göztepe, Sivas'tan tanınan Noah Sonko Sundberg ile transfer görüşmelerinde sona yaklaştı.

Göztepe, bir dönem Sivasspor forması da giyen Noah Sonko Sundberg transferinde sona yaklaşırken, taraflar arasındaki görüşmelerin olumlu sonuçlanması halinde deneyimli savunmacının kısa süre içinde İzmir'e gelmesi bekleniyor.

Trendyol Süper Lig'de sezonun sona ermesinin ardından Göztepe'de yeni sezon kadro yapılanması için çalışmalar hız kazandı. İzmir temsilcisi, ilk olarak savunma oyuncusu Heliton ile yollarını ayırırken, oluşan boşluğu doldurmak için rotasını Bulgaristan'a çevirdi. Sarı-kırmızılılar, bonservisi Ludogorets'te bulunan ve geçtiğimiz sezonu Aris'te kiralık olarak geçiren, ayrıca bir dönem Sivasspor forması da giyen 29 yaşındaki stoper Noah Sonko Sundberg transferinde sona yaklaştı. Görüşmelerin olumlu sonuçlanması halinde deneyimli savunmacının kısa süre içerisinde İzmir'e gelmesi bekleniyor.

2025-2026 döneminde Aris'te kiralık top koşturan Noah Sonko Sundberg, 16 maça çıkma başarısı gösterdi. Deneyimli oyuncu, 1 kez rakip fileleri havalandırırken, 2 kez de sarı kart gördü.

Öte yandan Noah Sonko Sundberg, Levski Sofya'da oynadığı dönemde Stanimir Stoilov ile birlikte çalışmıştı. - İZMİR

Kaynak: İHA

