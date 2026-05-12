Göztepe, Parmos'u Geçerek Seriyi Eşitledi

?Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi play-off yarı final ikinci maçında Göztepe, konuk ettiği Parmos Bordo Basketbol'u 73-71 yenerek seride durumu 1-1'e getirdi.
Ev sahibi takım, Altındağ Atatürk Spor Kompleksi'ndeki karşılaşmanın ilk yarısını 36-35 önde noktaladı.
Çekişmeli geçen karşılaşmanın ikinci devresinde de skor üstünlüğünü sürdüren Göztepe, maçı 73-71 kazandı ve seride 1-1 eşitliği sağladı.
İki galibiyete ulaşan takımın finale yükseleceği seride üçüncü ve son karşılaşma, 15 Mayıs Cuma günü saat 19.00'da Parmos Bordo Basketbol'un ev sahipliğinde oynanacak.
