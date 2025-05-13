Göztepe Rizespor Maçına Hazırlanıyor

Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Kulübün açıklamasına göre, Adnan Süvari Tesisleri'ndeki antrenmanın ilk bölümünde ısınmanın ardından pas çalışması yapan takım, ikinci bölümde ise dar alanda oyun gerçekleştirdi.
Sarı kırmızılı ekip, 18 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da Çaykur Rizespor'un konuğu olacak.
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