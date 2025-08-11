Göztepe, Rizespor\'u 3-0 Geçti

SÜPER Lig'de yeni sezona 9 transferle yenilediği kadrosuyla giriş yapan Göztepe, ilk hafta Çaykur Rizespor deplasmanından 3-0'lık farklı galibiyetle dönerek gücünü kanıtladı. Sezon öncesi yine yıldız transferler yerine Sport Republic'in özellikle Brezilya'dan keşfettiği nokta isimler alan Göz-Göz henüz ilk maçtan performansıyla taraftarını sevindirdi. Geçen sezon iç sahada müthiş performans sergilemesine rağmen deplasmanlarda ise ikisi son haftalarda 3 galibiyet alabilen, Rize'yle oynadığı son dış saha maçını ise 6-3 kaybeden İzmir temsilcisi henüz ilk haftadan deplasman fobisini de yendi.

Göztepe'de üçüncü sezonuna giren teknik direktör Stanimir Stoilov, karşılaşma sonrası 3 golle alınan 3 puana rağmen henüz takımın istenen seviyede olmadığını vurguladı. Bulgar teknik adam, zor bir deplasmanda güçlü rakip Rizespor karşısında alınan galibiyetten dolayı mutlu olduğunu belirterek, maçın ilk 15 dakikasına istedikleri gibi başlayamadıklarını fakat sonrasında ritmi yakaladıklarını belirtti. İkinci devrede daha fazla pozisyon ürettiklerini ifade eden Stoilov, "Şu anda, 'İstediğimiz seviyedeyiz, iyiyiz' demekten çok uzağım. Çünkü özellikle fiziksel anlamda birçok oyuncumuzun gelişmesi gerektiğini düşünüyorum" diye konuştu.

"Birçok oyuncumuz, benim istediğim fiziksel seviyeden çok uzaktaydı" diyen Bulgar teknik adam, "Aynı zamanda genç oyuncularımızın sayısı da fazla. Onların, ne istediğimizi hızlı bir şekilde anlamaları, sistemimize alışmaları ve gelişmeleri gerekiyor. Bunun için de sürekli ve disiplinli bir şekilde çalışmaya devam edeceğiz. Aldığımız galibiyet, gözlerimizi yaşadığımız sıkıntılara ve gördüğüm problemlere kapatamaz. Sürekli gelişmemiz ve çalışmamız gerekiyor. Galibiyetten dolayı Göztepe camiasını ve oyuncularımızı tebrik ederim. Sahada ellerinden gelen her şeyi vermeye çalıştılar" dedi. Göztepe ligde cumartesi günü taraftarına kavuşacağı maçta güçlü rakibi Fenerbahçe'yi ağırlayacak.

GOLLER ESKİLERDEN

Göztepe'de yeni transferlerden Arda Okan, Rhaldney, Olaitan, Cherni, Janderson ilk 11'de oyuna başlarken, Godoi ve Sabra ise ikinci yarıda oyuna girdi. Yeni transferlerin 5'ini ilk 11'de sahaya süren Göztepe'nin golleri ise eski yabancılardan geldi. Rakip önünde ilk yarıda zorlanan Göz-Göz'de 52'nci dakikada Bokele kilidi açarken, geçen sezon ara transferde alınıp beklenen patlamayı yapamayan 21 yaşındaki Brezilyalı golcü Emersonn sezona golle başladı. Emersonn, sonradan oyuna girip 90+3'üncü dakikada ağları sarstı. Yine ikinci yarının başında oyuna dahil olan Dennis de 90+3'te skoru belirledi.

SESKO GİTTİ, ROMULO'NUN İMZASI BEKLENİYOR

Göztepe'de rekor bonservis geliriyle satılması planlandığı için hazırlık maçlarında oynatılmayıp ilk hafta Rize deplasmanına da götürülmeyen Brezilyalı yıldız Romulo Cardoso bu hafta gidiyor. Sarı-kırmızılılarda Sport Republic yönetiminin Romulo'nun transferi için prensipte büyük oranda anlaştığı Alman ekibi RB Leipzig, yıldız golcüsü Benjamin Sesko'yu İngiliz devi Manchester United'a 85 milyon Euro bonservisle sattı. Sesko yeni takımına resmi imza atarken, Romulo'nun da bu hafta Leipzig kadrosuna katılması bekleniyor. Göztepe ve futbol şubesini yöneten Sport Republic transferden 20 milyon Euro üzerinde, Türk futbolunun rekorlarından olacak bonservis geliri elde edecek. Romulo'nun bonservisi geçen sezon Athletico Paranaense'den 2.5 milyon Euro bedelle alınmıştı.