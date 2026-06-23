Göztepe, Rus Orta Oyuncu Prasolova ile Anlaştı

SULTANLAR Ligi ekiplerinden Göztepe, dış transferde Rus orta oyuncu Anna Prasolova (26) ile sözleşme imzaladı. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Orta oyuncu pozisyonunda oynayan 1999 doğumlu Rus oyuncu Anna Prasolova ile önümüzdeki sezon için anlaşmaya vardık. Kariyerinde Dynamo-Academiya-RBM U20, Sparta Nizhny Novgorod, Yenisey Krasnoyarsk ve son olarak Tulitsa Tula formaları giyen Anna Prasolova, yeni sezonda şanlı formamız için mücadele edecek. Yeni sezonda şanlı formamızla başarılar Anna" ifadelerine yer verildi.