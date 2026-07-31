Göztepe Sezon Hazırlıklarına Devam Ediyor

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, sezon hazırlıklarına İzmir'de devam etti.

Kulübün açıklamasına göre teknik direktör Stanimir Stoilov yönetiminde, Urla Adnan Süvari Tesisleri'ndeki antrenmanda futbolcular, 5'e 2 pas ve top kapma çalışmaları yaptı.

Sarı-kırmızılıların idmanı, dar alanda oyunla sona erdi.