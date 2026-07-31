Göztepe Sezon Hazırlıklarına Devam Ediyor
Göztepe, teknik direktör Stoilov yönetiminde İzmir'de antrenman yaptı.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, sezon hazırlıklarına İzmir'de devam etti.
Kulübün açıklamasına göre teknik direktör Stanimir Stoilov yönetiminde, Urla Adnan Süvari Tesisleri'ndeki antrenmanda futbolcular, 5'e 2 pas ve top kapma çalışmaları yaptı.
Sarı-kırmızılıların idmanı, dar alanda oyunla sona erdi.
Kaynak: AA
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