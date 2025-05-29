Göztepe, Sezonu Kasımpaşa Maçıyla Tamamlayacak - Son Dakika
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Göztepe, Sezonu Kasımpaşa Maçıyla Tamamlayacak

Göztepe, Sezonu Kasımpaşa Maçıyla Tamamlayacak
29.05.2025 11:17
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İZMİR, SÜPER Lig'de son olarak evinde Galatasaray'a 2-0 mağlup olan Göztepe, 2024-2025 sezonun son müsabakasında yarın deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek.

İZMİR,

SÜPER Lig'de son olarak evinde Galatasaray'a 2-0 mağlup olan Göztepe, 2024-2025 sezonun son müsabakasında yarın deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Göztepe'de sakatlıkları bulunan orta saha oyuncuları Isaac Solet ve Doğan Erdoğan, sol kanatlar Djalma Silva ve İsmail Köybaşı İstanbul deplasmanında forma giyemeyecek. İyileşen Brezilyalı golcü Juan ise görev verilmesi durumunda sahadaki yerini alabilecek. Hem Göztepe hem de Kasımpaşa oynadıkları 35 maç sonunda 47 puan topladı. Göztepe teknik direktörü Stanimir Stoilov, Kasımpaşa'yı yenip sezona galibiyetle veda etmek istediklerini söyledi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Göztepe, Sezonu Kasımpaşa Maçıyla Tamamlayacak - Son Dakika

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