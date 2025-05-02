Göztepe, Sherridan Atkinson'u Transfer Etti

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin yeni ekiplerinden Papara Göztepe, ABD'li oyuncu Sherridan Atkinson'ı kadrosuna kattı.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, pasör çaprazı pozisyonunda oynayan 29 yaşındaki Atkinson ile bir sezonluk sözleşme imzalandığı belirtildi.
Açıklamada, "Son olarak Grand Rapids Rise forması giyen Sherridan, GS Panionios, Panathinaikos, Nilüfer Belediyespor ve Galatasaray takımlarında forma giydi. Yeni sezonda şanlı formamızla başarılar Sherridan." ifadeleri kullanıldı.
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