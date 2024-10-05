Göztepe, Sivasspor'u 3-2 Geçti - Son Dakika
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Göztepe, Sivasspor'u 3-2 Geçti

Teknik direktör Stoilov, genç takımdaki hataların üzerinde çalışacaklarını vurguladı.

05.10.2024 19:47
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Trendyol Süper Lig'de konuk ettiği Net Global Sivasspor'u 3-2 mağlup eden Göztepe'nin teknik direktörü Stanimir Stoilov, "Biz genç bir takımız, hatalarımızın üzerine çalışmayı kesinlikle devam etmemiz gerekiyor." dedi.

Stoilov, maçın ardından düzenlediği basın toplantısında, galibiyeti hak ettiklerini belirtti.

Geçen hafta Samsunspor maçında son dakikalarda yedikleri golle kaybettiklerini hatırlatan Stoilov, bugünkü karşılaşmaya çok iyi başladıklarını ve skoru arttıracak fırsatları da bulduklarını ancak bunları değerlendiremediklerini söyledi.

Stoilov, ikinci yarıda hem konsantrasyonlarını hem de öz güvenlerini kaybettikleri 15 dakikalık bölümde skorun 2-2'ye geldiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Son dakikada bulduğumuz golle maçı kazandık. Bundan dolayı çok mutluyuz. Biz genç bir takımız, hatalarımızın üzerine çalışmayı kesinlikle devam etmemiz gerekiyor. Defansif anlamda hatalar yaptık. Bunlarla ilgili önemli çalışmalar yapacağız. Ama aynı zamanda da hücumda bire birlerde 6-7 önemli gol kaçırdık. Burada da çalışmaya devam etmemiz gerekiyor ama belirttiğim gibi biz genç bir takımız. Bu oyuncuların uyum içerisinde beraber adaptasyon içerisinde çalışmaya devam etmesi gerekiyor. Bununla ilgili sıkı çalışmaya devam edeceğiz."

Savunmada son 2 maçta 6 gol yediklerini hatırlatan Stoilov, "Bu benim için bir hayal kırıklığı, böyle olmaması gerekiyor ama aynı zamanda önde fazla gol atıyoruz. Geçen hafta 3 gol, bugün 3 gol ama evinizde olsun ya da deplasmanda 3 gol bulduğunuz zaman kesinlikle o maçı kazanmanız gerekir. Kesinlikle kaybedemezsiniz." ifadelerini kullandı.

Stoilov, geçen haftaki Samsunspor maçında olduğu gibi bugün de skor üstünlüğünün koruyamadıklarının hatırlatılması üzerine şunları kaydetti:

"Ben bunun nedeninin psikolojik olduğunu düşünüyorum. İkinci olarak da savunmada böyle basit goller yememeliyiz. Bu yüzden savunmada sıkı bir şekilde çalışmaya devam etmemiz gerekiyor. Üçüncü neden olarak genç bir takım olduğumuzu söyleyebiliriz. Bu lige baktığınızda tecrübesiz bir takımız diyebiliriz belki de ama aynı zamanda geçen hafta olsun, bu hafta olsun üçer gol attık, maçlarda çok fazla gol bulabiliyoruz. Süper Lig'de bir maçta iki, üç gol bulmak bu gerçekten önemli. Bugün kazanamasak bile ben aslında oynanan oyundan kesinlikle mutlu olacaktım. Samsun maçından fark buydu. Aslında çünkü orada kazansaydık bile ben mutlu olmayacaktım oynanan oyundan dolayı."

Taraftarlara da teşekkür eden Stoilov, "Bugün son dakikaya kadar takımı inanılmaz bir şekilde desteklediler ve öne ittiler. Onların da bu galibiyette çok fazla katkısının olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.

Stoilov, ilk 8 haftada daha şanslı olsalar daha fazla puan toplayabileceklerini vurgulayarak, "Bu süreci genç takımımızın geliştiği süreç olarak değerlendirebiliriz. Takımın genelinin yaş ortalaması gerçekten genç. Her şeye rağmen ben Süper Lig'in en iyi futbol oynayan takımlarından biri olduğumuzu düşünüyorum. Bu yüzden her maçımızda taraftarlarımız stadı dolduruyorlar ve takımını sonuna kadar destekliyorlar." şeklinde görüş belirtti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Göztepe, Sivasspor'u 3-2 Geçti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Göztepe, Sivasspor'u 3-2 Geçti - Son Dakika
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