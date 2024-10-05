Göztepe, Sivasspor'u 3-2 ile geçti

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Göztepe evinde karşılaştığı Sivasspor'u 3-2 mağlup etti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
55. dakikada Sonko'nun sağ taraftan ortasında kale önüne kafalardan seken top arka direkte Uğur'da kaldı. Uğur'un sol çaprazdan dokunuşunda top ağlara gitti. 2-1
57. dakikada Pritchard'ın pasında topla buluşan Menig'in ceza sahası yayına doğru gidip, sağ ayağı ile sol köşeye vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-2
90+4. dakikada rakip yarı alanın ortalarında topu alan Romulo, merkeze koşu yapan takım arkadaşı Fofana'ya pasını aktardı. Ceza sahası içinde topla buluşan Fofana düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 3-2
Hakemler: Ali Şansalan, Bahtiyar Birinci, Yusuf Bozdoğan
Göztepe: Mateusz Lis, Taha Altıkardeş, Heliton, İsmail Köybaşı (Ahmed Ildız dk. 74), Nazım Sangare, Djalma Silva, Anthony Junior Dennis (Victor Hugo dk. 90), David Tijanic (Azizbek Turgunboev dk. 59), Isaac Solet Bomawoko (Lasse Nielsen dk. 74), Juan (Datro Fofana dk. 73), Romulo
Yedekler: Arda Özçimen, Koray Günter, Ogün Bayrak, İzzet Malak, Doğan Erdoğan
Teknik Direktör: Stanimir Stoilov
Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Uğur Çiftçi, Murat Paluli (Turaç Böke dk. 46), Samba Camara, Uros Radakovic (Azizbek Turgunboev dk. 62), Noah Sonko Sundberg, Charilaos Charisis, Samuel Moutoussamy (Jan Bieganski dk. 82), Garry Rodrigues, Fode Koita (Alex Pritchard dk. 25), Keita Balde (Queensy Menig dk. 46)
Yedekler: Djordje Nikolic, Özkan Yiğiter, Emirhan Başyiğit, Ziya Erdal, Mehmet Talha Şeker
Teknik Direktör: Bülent Uygun
Goller: Romulo (dk. 6), Isaac Solet (dk. 10), Datro Fofana (dk. 90+4) (Göztepe), Uğur Çiftçi (dk. 55) Queensy Menig (dk. 57) (Sivasspor)
Sarı kartlar: Noah Sonko Sundberg, Queensy Meniğ(Sivasspor), Dennis, Romulo, Heliton (Göztepe) - İZMİR
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