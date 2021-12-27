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Göztepe, son 5 sezondaki en kötü ilk yarı performansını sergiledi - Son Dakika

Göztepe, son 5 sezondaki en kötü ilk yarı performansını sergiledi

27.12.2021 11:09
Göztepe, son 5 sezondaki en kötü ilk yarı performansını sergiledi

Spor Toto Süper Lig'de ilk devreyi 15 puanla düşme hattında kapatan Göztepe, 2017-2018'de döndüğü ligde son 5 sezondaki en kötü performansını ortaya koydu.

Spor Toto Süper Lig'de ilk devreyi 15 puanla düşme hattında kapatan Göztepe, 2017-2018'de döndüğü ligde son 5 sezondaki en kötü performansını ortaya koydu.

Süper Lig'de devreyi Adana Demirspor beraberliğiyle kapatan sarı-kırmızılı ekip, 3 galibiyet, 6 beraberlik ve 10 mağlubiyet aldığı bölümde topladığı 15 puanla kendisine averajla 19. sırada yer buldu. Göztepe, 18 gol attığı ilk devrede kalesinde 28 gol gördü.

Ligde ilk 3 haftayı teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde 2 beraberlik ve 1 yenilgiyle geçen Göztepe, 4. haftadan itibaren takımın başına Nestor El Maestro'yu getirdi.

İlk galibiyetini 4. haftada Medipol Başakşehir karşısında 2-1'lik skorla alan Göztepe, üst üste aldığı 4 yenilginin ardından deplasmanda Kasımpaşa'yı 2-1 yendi. Daha sonra çıktığı 5 maçta puan alamayan Göztepe, 15. haftada Gaziantep FK'yi 2-1 yendi. İzmir temsilcisi, ilk devrenin son 4 maçında 1 beraberlik ve 3 yenilgi aldı.

İç sahada 8 puan

İlk yarıdaki 15 puanın 8'ini iç sahada alan İzmir temsilcisi, 7 puanı deplasman maçlarında topladı. Göztepe, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'le kendi evinde en az puan toplayan takım oldu.

Son 5 sezonda en kötü ilk yarı performansı

2017-2018'de 14 yıl sonra döndüğü Süper Lig'de üst üste 5. sezonunda mücadele eden Göztepe, ilk yarıda maç başına topladığı 0,79 puanla son 5 yıl içindeki en kötü ilk devre performansını sergiledi.

2017-2018 sezonunun ilk devresinde 1,76 puan ortalaması yakalayan sarı-kırmızılı ekip, daha sonra sırasıyla 1,29, 1,35 ve 1,25 puan ortalamaları elde etti.

Göztepe, daha önce veda ettiği 2002-2003 sezonunda 17 maçta topladığı 15 puanla maç başına 0,88 puan ortalaması elde etmişti.

Sarı-kırmızılı ekibin son 5 sezonda gösterdiği ilk yarı performansları şöyle:

SezonOGBMAYPPuan Ort.
2021-20221936101828150,79
2020-2021206772924251,25
2019-2020176561920231,35
2018-2019177191819221,29
2017-2018179353026301,76

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Spor Toto Süper Lig, Adana Demirspor, Ünal Karaman, Göztepe, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Göztepe, son 5 sezondaki en kötü ilk yarı performansını sergiledi - Son Dakika Spor


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