Göztepe Spor Kulübü devrediliyor - Son Dakika
Üye Girişi

Göztepe Spor Kulübü devrediliyor

13.06.2022 13:21
Göztepe Spor Kulübü devrediliyor

Göztepe Spor Kulübü Sahibi Mehmet Sepil ve Başkan Vekili Talat Papatya, kulübün hisse devir süreciyle alakalı Sport Republic şirketinin kurucu ortağı Danimarkalı Rasmus Ankersen ile bir araya geldi.

Göztepe Spor Kulübü Sahibi Mehmet Sepil ve Başkan Vekili Talat Papatya, kulübün hisse devir süreciyle alakalı Sport Republic şirketinin kurucu ortağı Danimarkalı Rasmus Ankersen ile bir araya geldi. Sarı-kırmızılı kulübün devir işlemlerinin önümüzdeki günlerde tamamlanması bekleniyor.

Spor Toto Süper Lig'e veda eden Göztepe'de, kulübün sahibi Mehmet Sepil, Sport Republic şirketinin kurucu ortağı Rasmus Ankersen ile bir süredir devir için görüşmelerini sürdürüyordu. Geçtiğimiz aylarda İzmir'e gelen Rasmus Ankersen, tesisleri ve stadyumu gezdikten sonra İzmir'den ayrılmıştı. Danimarkalı iş insanı geçtiğimiz günlerde yeniden İzmir'e gelerek Mehmet Sepil ve Göztepe Başkan Vekili Talat Papatya ile toplantı yaptı. Toplantının ardından Papatya, devir ile alakalı herhangi bir problem bulunmadığını söyledi.

Sarı-kırmızılı kulübün devir işlemlerinin önümüzdeki günlerde tamamlanması bekleniyor. - İZMİR

YORUMLAR
500
Uluslararası Yerel Medya Zirvesi İzmir'de başladı Uluslararası Yerel Medya Zirvesi İzmir'de başladı Göztepe Kulübünün hisseleriyle ilgilenen Ankersen, İzmir'de yetkililerle görüştü Göztepe Kulübünün hisseleriyle ilgilenen Ankersen, İzmir'de yetkililerle görüştü
Kaynak: İHA

Mehmet Sepil, İzmir, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Göztepe Spor Kulübü devrediliyor - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
13:21 Fenerbahçe'den Ümit Özdağ'a ağır cevap: Bu kabul edilemez
13:11 Manchester City, video ile duyurdu! Erling Haaland'ı resmen renklerine bağladılar
12:56 Evlenen arkadaşlarına mezar taşı verdiler! Kurtlar Vadisi müziğinin çaldığı düğünde ilginç anlar
12:53 AK Partili başkan, Destici'nin ismini anmayınca BBP'den çok sert tepki geldi: Aklınızı başınıza alın terbiyesizlik yapmayın!
12:46 Eski bakan Veysel Eroğlu'dan benzin zamlarına isyan edenlere yanıt: Eski Türkiye'de benzin bitince yollarda kalırdık
12:42 Bomba iddia! Tuvalete 6 korumayla giden Putin, DNA'sının ele geçirilmemesi için dışkısını toplattırdı
12:15 Gördüğünüz tüm halay başlarını unutun! Sergilediği figürler sosyal medyanın dilinde
12:10 Metin Hara kariyer yolculuğunu anlattı! Meğer her şey babasının geçirdiği kazayla başlamış
11:49 Son 6 ayda 4.kez zamlandı! Yüksek hızlı tren biletlerine yüzde 30'luk zam yapıldı
11:48 Fenerbahçe, William Carvalho transferinde sona geldi!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.06.2022 13:30:32. #1.11#
SON DAKİKA: Göztepe Spor Kulübü devrediliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement