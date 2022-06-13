Göztepe Spor Kulübü devrediliyor

Göztepe Spor Kulübü Sahibi Mehmet Sepil ve Başkan Vekili Talat Papatya, kulübün hisse devir süreciyle alakalı Sport Republic şirketinin kurucu ortağı Danimarkalı Rasmus Ankersen ile bir araya geldi. Sarı-kırmızılı kulübün devir işlemlerinin önümüzdeki günlerde tamamlanması bekleniyor.

Spor Toto Süper Lig'e veda eden Göztepe'de, kulübün sahibi Mehmet Sepil, Sport Republic şirketinin kurucu ortağı Rasmus Ankersen ile bir süredir devir için görüşmelerini sürdürüyordu. Geçtiğimiz aylarda İzmir'e gelen Rasmus Ankersen, tesisleri ve stadyumu gezdikten sonra İzmir'den ayrılmıştı. Danimarkalı iş insanı geçtiğimiz günlerde yeniden İzmir'e gelerek Mehmet Sepil ve Göztepe Başkan Vekili Talat Papatya ile toplantı yaptı. Toplantının ardından Papatya, devir ile alakalı herhangi bir problem bulunmadığını söyledi.

Sarı-kırmızılı kulübün devir işlemlerinin önümüzdeki günlerde tamamlanması bekleniyor. - İZMİR