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Göztepe Süper Lig'de Galatasaray'a konuk olacak - Son Dakika

Göztepe Süper Lig'de Galatasaray'a konuk olacak

25.09.2021 12:31
Göztepe Süper Lig'de Galatasaray'a konuk olacak, System.String[]

Süper Lig'de bu sezon tek galibiyetini iç sahada alan Göztepe, 7. hafta mücadelesinde yarın deplasmanda Galatasaray'la karşılaşacak.

Süper Lig'de bu sezon tek galibiyetini iç sahada alan Göztepe, 7. hafta mücadelesinde yarın deplasmanda Galatasaray'la karşılaşacak.

Türk Telekom Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakada hakem Ali Şansalan düdük çalacak. Ligde tek galibiyetini İzmir'de Medipol Başakşehir karşısında 2-1'lik skorla alan Göztepe, daha sonra çıktığı 2 müsabakada puan çıkaramadı.

Marko Mihojevic, Murat Paluli ve Ege Özkayımoğlu'nun sakatlıklarının bulunduğu sarı-kırmızılı ekipte kırmızı kart cezalısı Beykan Şimşek yarın forma giyemeyecek.

Süper Lig'de en son geçen sezonun 33. haftasında Çaykur Rizespor'u 2-0 yendiği karşılaşmada gol yemeyen Göztepe, daha sonra çıktığı 14 müsabakada kalesini gole kapatamadı.

Spor Toto Süper Lig, Galatasaray, Göztepe, İzmir, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Göztepe Süper Lig'de Galatasaray'a konuk olacak - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Göztepe Süper Lig'de Galatasaray'a konuk olacak - Son Dakika
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