Göztepe, Süper Lig'e en farklı yenilgisini alarak veda etti - Son Dakika
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Göztepe, Süper Lig'e en farklı yenilgisini alarak veda etti

23.05.2022 12:11
Göztepe, Süper Lig'e en farklı yenilgisini alarak veda etti

Spor Toto Süper Lig'e veda eden Göztepe, 2021-2022 sezonunun son maçında deplasmanda Adana Demirspor'a 7-0 yenilerek lig tarihinde en farklı mağlubiyetini yaşadı.

Spor Toto Süper Lig'e veda eden Göztepe, 2021-2022 sezonunun son maçında deplasmanda Adana Demirspor'a 7-0 yenilerek lig tarihinde en farklı mağlubiyetini yaşadı.

Bu sezon 30. kez yer aldığı Süper Lig'de daha önce 3 defa 6 farklı yenilgi yaşayan Göztepe, 1974-1975 sezonunda İstanbul'da Fenerbahçe'ye 7-1, 2001-2002'de İzmir'de Beşiktaş'a 6-0 ve bu sezon da yine İzmir'de Çaykur Rizespor'a 7-1 mağlup olmuştu.

Göztepe ayrıca daha önce 2002-2003'te kalesinde 7 gol gördüğü Beşiktaş deplasmanında sahadan 7-3 mağlubiyetle ayrıldı.

Sarı-kırmızılı ekip, dün Adana Demirspor karşısında 7-0'lık skora engel olamadı ve lig tarihindeki en farklı yenilgisini yaşadı.

Süper Lig'de en fazla gol yediği sezon

Ligde son 15 karşılaşmada sadece 1 puan alabilen sarı-kırmızılı ekip 2021-2022 sezonunu 7 galibiyet, 7 beraberlik ve 24 yenilgiyle 28 puanla tamamladı. Sıralamada 19.'lukta bulunan İzmir temsilcisi 40 gol atarken kalesinde 77 gol gördü.

Bu sezon kalesinde iki maçta 7 gole engel olamayan Göztepe, maç başına 2,03 gol ortalamasıyla Süper Lig'de en fazla gol yediği sezonu yaşadı.

İzmir temsilcisi daha önce 2002-2003'te kalesinde maç başına 1,68 gol görmüştü.

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Kaynak: AA

Spor Toto Süper Lig, Adana Demirspor, Göztepe, İzmir, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Göztepe, Süper Lig'e en farklı yenilgisini alarak veda etti - Son Dakika


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