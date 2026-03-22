Göztepe Sutopunda Avrupa Finalinde
Göztepe Sutopunda Avrupa Finalinde

Göztepe Sutopunda Avrupa Finalinde
22.03.2026 12:30
Göztepe, Avrupa'da üçüncü şampiyonluk için Hırvat VK Jadran Split ile finalde mücadele edecek.

KADINLAR sutopunda European Aquatics Challenger Cup'ta mücadele eden Göztepe, üst üste üçüncü Avrupa şampiyonluğu için bugün havuza girecek. İzmir'de 5-8 Mart tarihleri arasında yapılan elemelerden çıktıktan sonra Malta'daki yarı finalde C.F.Portuense'yle karşılaşan Göz-Göz, 25-3'lük galibiyetle finale yükseldi. Sarı-kırmızılı ekip finalde Hırvat temsilcisi VK Jadran Split takımıyla karşılaşacak. Malta Cottonera Indoor'da oynanacak maç bugün saat 18.45'te başlayacak. İzmir Büyükşehir Belediyespor çatısı altında 2024 ve 2025'te Challenger Cup'ta şampiyon olarak Avrupa'da ilki başaran İzmir temsilcisi bu sezon Göztepe bünyesine geçmişti.

Kaynak: DHA

Spor, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
