Göztepe taraftarı protestoya hazırlanıyor - Son Dakika
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Göztepe taraftarı protestoya hazırlanıyor

26.04.2022 11:16
Göztepe taraftarı protestoya hazırlanıyor

SPOR Toto Süper Lig'de geçen hafta deplasmanda Gaziantep Futbol Kulübü ile 1-1 berabere kalıp resmen küme düşen Göztepe'de taraftarlar Gürsel Aksel Stadı'nda büyük protestoya hazırlanıyor.

SPOR Toto Süper Lig'de geçen hafta deplasmanda Gaziantep Futbol Kulübü ile 1-1 berabere kalıp resmen küme düşen Göztepe'de taraftarlar Gürsel Aksel Stadı'nda büyük protestoya hazırlanıyor. Pazar günü Çaykur Rizespor'la evinde karşı karşıya gelecek sarı-kırmızılılarda futbolseverlerin tribünleri büyük ölçüde dolduracağı öğrenilirken, taraftarlar hem futbolculara hem de yönetime sert tepki gösterecek. Özellikle Gaziantep'te 90+2'nci dakikada 1-0 öne geçip golün Fair-Play ruhuna aykırı olduğuna hükmederek kendi inisiyatifleriyle gol yiyen futbolcuları eleştiren taraftarlar büyük hayal kırıklığı yaşadı.

Hisselerin çoğunluğunu elinde bulunduran ve önceki haftalarda başkanlık dahil tüm görevlerinden istifa eden Başkan Mehmet Sepil ve yönetime de çok kızgın olan Göztepeliler, tüm sportif ve idari kurmayları istifaya davet edecek. Sosyal medya üzerinden de mesajlar yayınlayan futbolseverler, "Göztepe bizimdir, bizim kalacak. Gürsel Aksel'de bu sefer cehennemi siz yaşayacaksınız. Çaykur Rizespor maçından hepimiz tribünlerdeyiz. Gaziantep'te rakibin gol atmasına izin veren, üstelik kaptan olmayan bu oyuncu bize hesap verecek. Ekmek yediklere yere kimse ihanet edemez" gibi mesajlar yayınladı.


- İzmir
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Gürsel Aksel, Spor Toto, Gaziantep, Göztepe, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

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