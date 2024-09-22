Göztepe, Taraftarıyla Buluşuyor

Spor

İZMİR,

SÜPER Lig'de bu sezon taraftarı önünde ilk ve tek iç saha maçını 17 Ağustos'ta Fenerbahçe'yle oynayan Göztepe, yarın Kayserispor sınavıyla haftalar sonra sevenlerine kavuşacak. Gürsel Aksel Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı Ozan Ergün yönetecek. Kubilay'ın ameliyat olduğu, Yalçın'ın kadro dışı kaldığı sarı-kırmızılılarda hazır olmayan son transfer Fofana riske edilmeyecek.

Ligde Fenerbahçe randevusu sonrası aldığı ceza nedeniyle Bodrum FK'yı taraftarından yoksun ağırlayan, milli ara sonrası geçen haftayı da bay takım olarak geçip maç yapmayan Göztepe'de stadı tıklım tıklım dolduracak taraftarlar takımlarına yine büyük itici güç olacak. Bu sezon henüz yenilgi almayan Göz-Göz ligde çıktığı 4 maçta 1 galibiyet, 3 beraberlikle 6 puan topladı. Hafta içinde Trabzonspor'la deplasmandaki erteleme sınavında son anda yediği golle 2-2 berabere kalan Kayseri temsilcisi ise 4 maçta 3 beraberlik, 1 yenilgi aldı.