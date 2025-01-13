Göztepe Teknik Direktörü Stoilov\'a Fair-Play Ödülü

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GÖZTEPE Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından verilen Fair-Play ödülüne layık görülmüştü. Kasımpaşa maçından önce TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun elinden ödülünü alınan Stoilov, Gürsel Aksel Stadı'nda alkış yağmuruna tutuldu. Hacıosmanoğlu, Stoilov'un çok büyük bir örnek olduğunu belirterek, "Hocamızın yaptığı açıklamayı alıp üniversitelerde ders olarak okutmamız gerekiyor. Bu ortamı sağlayan Göztepe Onursal Başkanı Mehmet Sepil'e de çok teşekkür ediyorum. Geçen hafta kendileri ziyarete geldiler. O bütçelerle başarıyı yakalamak çok önemli. Türkiye'nin bunu örnek almasını istiyorum. Tekrar hocama keyifli açıklamaları için teşekkür ediyorum. Hocamızın açıklamaları feyz alınırsa, yüzde onu alınsa dahi Türk futbolu ana sorunlarını çözer" dedi.