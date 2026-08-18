Göztepe Teknik Direktörü Stoilov'dan Maç Değerlendirmesi - Son Dakika
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Göztepe Teknik Direktörü Stoilov'dan Maç Değerlendirmesi

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Stoilov, 3-3 biten Samsunspor maçında savunmalarını yetersiz buldu, fırsatları değerlendirmeliyiz dedi.

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Samsunspor ile deplasmanda 3-3 berabere kalan Göztepe'nin teknik direktörü Stanimir Kolev Stoilov, "Bizim gibi sıkı savunma yapan bir takımın bir maçta 3 gol yemesi kesinlikle normal değil." dedi.

Stoilov, maçın ardından düzenlediği basın toplantısında, bugün genel anlamda seyir zevki yüksek bir maç izlettirdiklerini söyledi.

Taraftarlara 6 gollü bir karşılaşma izlettirdiklerini anlatan Stoilov, "Aslında bugün genel anlamda seyir zevki yüksek bir mücadeleyi izledik. Çünkü 6 gol atıldı. İki takım adına da gerçekten çok sıkı ve zor bir mücadeleydi. Biz takım olarak maça iyi başladık, golü bulduk. ve bunun ardından fırsatlar da yakaladık ama maalesef bunları değerlendiremedik. Aslında aynı zamanda 3-2'den sonra da yine bu fırsatları yakaladık. 3-3'ten sonra da bu fırsatları yakaladık ve bunları gole çeviremedik. Takımımız adına benim aslında hoşlanmadığım şeyler var. Öncelikle biz sıkıntılarımızın, yaşadığımız problemlerin farkındayız. Yakaladığımız fırsatları kesinlikle çok daha iyi bir şekilde değerlendirmemiz gerekiyor. Daha iyi savunma yapmamız gerekiyor. Bizim gibi sıkı savunma yapan bir takımın bir maçta 3 gol yemesi kesinlikle normal değil." ifadelerini kullandı.

Stoilov, maçın belli bölümlerinden memnun olmadığına işaret ederek, şöyle konuştu:

"Aynı zamanda maçın belli bölümlerinde özellikle son 15 dakikada sahaya koyduğumuz karakterden memnun değilim. Kesinlikle daha güçlü bir karakter bu dakikalarda sahaya koymalıyız ve maçın sonuna kadar bu güçlü karakteri kesinlikle korumamız gerekiyor. Bu oynadığımız ilk resmi maçtı. Ben kesinlikle yorgunluk gibi bahaneleri kabul edemem. Bunun dışında belirtmek istediğim bir nokta da artık bunlarla ilgili hiçbir zaman ben konuşmak istemiyorum ama bunları görmekten de biraz yorulduğumu ve sıkıldığımı söyleyebilirim. Hakemin bir hatası vardı. 18 yaşında bir oyuncumuzun, genç bir oyuncumuzun kesinlikle hiç kimsenin vermeyeceği bir penaltı pozisyonunda verilen bir penaltı var. Biz Göztepe olarak hedefleri olan bir takımız, geçen sene de daha önce de hedeflerimiz vardı. ve yine hedeflerimiz var. ve gerçekten çok dürüst bir takımız ve ligin en dürüst takımlarından, en doğru takımlarından bir tanesiyiz. Bize de saygı duyulması gerektiğini düşünüyorum. Geçen yıl da bu tarz birçok hata yaşandı ve tekrar bunlar yaşanıyor. Gerçekten bunları görmekten yorulduğumu söyleyebilirim."

Kaynak: AA

Samsunspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Göztepe Teknik Direktörü Stoilov'dan Maç Değerlendirmesi - Son Dakika

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