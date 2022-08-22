Turgay Altay: "İki puan kaybettiğimiz için üzgünüz" - Son Dakika
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Turgay Altay: "İki puan kaybettiğimiz için üzgünüz"

22.08.2022 01:16
Turgay Altay: "İki puan kaybettiğimiz için üzgünüz"

Göztepe Teknik Direktörü Turgay Altay, Erzurumspor ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından yaptığı açıklamada iki puan kaybettiklerini belirterek, önümüzdeki maçlarda çok daha iyi oyunla mücadele etmek istediklerini söyledi.

Göztepe Teknik Direktörü Turgay Altay, Erzurumspor ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından yaptığı açıklamada iki puan kaybettiklerini belirterek, önümüzdeki maçlarda çok daha iyi oyunla mücadele etmek istediklerini söyledi.

Spor Toto 1. Lig'in ikinci hafta maçında Göztepe, konuk ettiği Erzurumspor FK ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Göztepe Teknik Direktörü Turgay Altay, değerlendirmelerde bulundu.

Turgay Altay, "Gerçekten iki puan kaybettiğimiz için üzgünüz. Göztepe, taraftarıyla bütünleşen bir takım. Maç sonuna kadar oyundan kopmamamız gerekiyor. Burada galip gelmek isterdik. Ancak bizim de kendi oyunumuz var. Göztepe, büyük takım oyunu oynamak zorunda ve içeride dışarıda bütün rakiplerine karşı oynayabilecek güçte. Biz kendi oyunumuzdan vazgeçmemeliyiz. Rakipler bunu engellemeye çalışsa da maçın sonuna kadar kaybetsek de kendi oyunumuzu oynayarak kaybetmeliyiz. Maçın ilk yarısında enerji ve coşku her şey yolundaydı. Fakat topun ritmini artırmak istemeyen bir rakip vardı. Bunun neticesinde oyun çok durdu ve soğudu. Bit türlü oyuna giremedik. Bizim kendi oyunumuzu oynamak için rakibin tuzağına düşmememiz gerekiyor. Ben hiçbir zaman mazeret üreten biri değilim. Durumun farkındayım, bu mücadelenin üç puan getirmesi gerekiyordu. Yolumuza devam edeceğiz. Yolumuzun sonunun neresi olduğunu da gayet iyi biliyoruz. Bu kulübün kendi kültürü ve DNA'sı da bunu gerektiriyor zaten. Önümüzdeki süreçte özellikle iç sahada bu taraftarla tutkuyla son topa kadar mücadele eden taraftarımızla birlikte çok daha iyi oyunlar oynayacağız. Maalesef iki puan kaybettik" dedi. - İZMİR

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Kaynak: İHA

Erzurumspor Kulübü, Altay, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Turgay Altay: 'İki puan kaybettiğimiz için üzgünüz' - Son Dakika

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