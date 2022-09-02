- Turgay Altay: "Bu oyunla 1 puanın iyi olduğunu düşünüyorum"

İZMİR - Göztepe Teknik Direktörü Turgay Altay, golsüz berabere kaldıkları Gençlerbirliği maçının ardından yaptığı açıklamada, iyi bir oyun oluşturmak için sabra ihtiyaç duyduklarını ve bu oyunla alınan 1 puanın iyi olduğunu söyledi. Turgay Altay, 2 ya da 3 transfer daha yapacaklarını ifade etti.

Spor Toto 1. Lig'in dördüncü hafta maçında Göztepe, konuk ettiği Gençlerbirliği ile 0-0 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Göztepe Teknik Direktörü Turgay Altay, değerlendirmelerde bulundu.

Turgay Altay, "Gençlerbirliği takımını iyi oyunundan dolayı kutluyorum. Bizim açımızdan da kötü oyunla 1 puan kazandık diyelim. Genç bir takımız, ligin en genç takımıyız ve oyunumuzu geliştirmek istiyoruz. Tabii ki bunun için biraz zaman ve sabra ihtiyacımız var. Bazen maç kaybetsek bile oyunu kaybetmemeliyiz. Asıl ihtiyacımız olan şey bir oyun kültürü oluşturmak istiyorsak plana, organizasyona sadık kalan bir oyun felsefesiyle oynamalıyız. Bugün maçın çok az bir kısmında kendi planımızın dışında tamamen rakibin ekmeğine yağ sürecek bir oyun vardı sahada ve bu kabul edilebilir bir şey değil. Asıl çözmemiz gereken şey tam da bu. Bunun farklı nedenleri var. Yani sonuçta genç oyuncular, taraftar önünde oyunu tutma, kendi oyunumuzu oynama konularında... Baskı altında zaman zaman problemler yaşıyorlar ve bu da çok doğal ama bütünsel olarak bakıldığında oyunu kaybederseniz, oyunu geliştirme şansınız kalmıyor ve sonuçta burası Göztepe. Kötü mücadele etmedik. Tabii ki zamana ihtiyacımız olmakla birlikte kendi organizasyonumuza, planımıza ve aynı zamanda da bir oyun kültürü oluşturmak istiyorsak da bu kültüre sadık bir şekilde davranmalıyız. Genel olarak bakıldığında bu oyunla 1 puanın iyi olduğunu düşünüyorum" dedi.

2-3 transfer daha yapılacak

Transfer hakkında da konuşan Altay, "2 ya da 3 transfer olacak. Bununla ilgili çalışmalar devam ediyor. Bugün maçı kaybetsek de sorun değildi ama oyunu kaybedip maçı bu hale getirmek, asıl sorun bu. Benim de çözmem gereken durum bu. Ben de bahane üreten, bahanelere sığınan bir teknik adam da değilim. Gereği neyse yapacağız. Yani bunun başka yolu yok" ifadelerini kullandı.