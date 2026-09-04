Göztepe, Torino'nun İngiliz orta sahası Tino Anjorin ile anlaştı - Son Dakika
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Göztepe, Torino'nun İngiliz orta sahası Tino Anjorin ile anlaştı

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Göztepe, transferin son gününde İtalyan ekibi Torino'nun İngiliz orta saha oyuncusu Tino Anjorin'le anlaşma sağladı. İzmir'e gelen 24 yaşındaki futbolcu sağlık kontrolünden geçti ve resmi sözleşme imzalayacak. Sarı-kırmızılı ekip, pazartesi günü Gaziantep FK'yi yenerek sezonun ilk galibiyetini almayı hedefliyor.

TRENDYOL Süper Lig'de pazartesi günü Isonem Park Gürsel Aksel Stadı'nda karşılaşacağı Gaziantep Futbol Kulübü'nü yenip bu sezonki ilk galibiyetini almayı hedefleyen Göztepe, orta saha transferini bitirdi. Sarı-kırmızılılar transferin son gününde İtalya Serie A ekiplerinden Torino'nun İngiliz orta saha oyuncusu Tino Anjorin'le anlaşma sağladı. İzmir'e gelip sağlık kontrollerinden geçen 24 yaşındaki futbolcunun resmi sözleşme imzalayacağı kaydedildi. İngiliz devi Chelsea'de yetişen Anjorin, A takımda da süre almayı başardı. Chelsea'dan Rus takımı Lokomotiv Moskova'ya transfer olan oyuncu ardından yeniden İngiltere'ye dönüp Huddersfield Town ve Portsmouth'ta görev yaptı.

Ardından rotayı İtalya'ya çeviren Anjorin, Empoli formasını terlettikten sonra Torino'nun yolunu tuttu. Geçen sezon Torino'da 17 resmi maça çıkan Anjorin, 363 dakika süre buldu. Anjorin bu sezon ise Torino ile İtalya Kupası maçına çıktı. Monza müsabakasında oyuna sonradan giren İngiliz futbolcu, 27 dakika forma giydi. Göztepe bu sezon transfer döneminde İrlandalı golcü Sinclair Armstrong, Brezilyalı forvet Andre Henrique, İngiliz orta saha Alex Matos, Birleşik Arap Emirlikleri vatandaşı sol bek Richard Akonnor, Gürcü kaleci Luka Gugeshashvili, Gambiyalı stoper Sonko Sundberg, yerli oyuncular sol kanat Gökdeniz Bayrakdar ve sağ kanad Bekir Turaç Böke'yi renklerine bağlamıştı.

U19'A SON TAKVİYE KONAN

Göztepe bu sezon ilk kez Avrupa'da mücadele edecek U19 takımının son yabancı tercihini Fildişi Sahilli Andre Romuald Konan'dan yana kullandı. 18 yaşındaki oyuncunun lisansı çıktı. Galatasaray ve Fenerbahçe'yle birlikte Avrupa'da yer alacak Göz-Göz, U19'da UEFA Gençlik Ligi'nin 2'nci turunda Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar ile eşleşirken, iki maç üzerinden oynanacak serinin ilk maçı 28 Ekim, rövanşı 4 Kasım'da yapılacak.

Kaynak: DHA

Gaziantep FK, Futbol, Torino, İzmir, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Göztepe, Torino'nun İngiliz orta sahası Tino Anjorin ile anlaştı - Son Dakika

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