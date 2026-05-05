Göztepe, Trabzon'da 1-1'lik sonuçla ayrıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Göztepe, Trabzon'da 1-1'lik sonuçla ayrıldı

Göztepe, Trabzon\'da 1-1\'lik sonuçla ayrıldı
05.05.2026 21:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Göztepe, uzun süre önde götürdüğü maçı uzatmada yediği golle 1-1 berabere tamamladı.

TRENDYOL Süper Lig'de Avrupa kupalarına katılma yolunda Trabzonspor'la deplasmanda kritik bir karşılaşmaya çıkan Göztepe, uzun süre 1-0 önde götürdüğü maçı 90+3'te yediği golle 1-1 berabere tamamladı. Maçta iyi bir performans ortaya koyan sarı-kırmızılılar 32'nci dakikada Brezilyalı golcüsü Juan'ın ayağından öne geçti. Öne geçtikten sonra net fırsatlar yakalayan Göztepe, son anlara girilirken galibiyete çok yaklaştı. Ancak dakikalar 90+3'ü gösterdiğinde bir dönem Göztepe forması giyen Umut Nayir topu filelere gönderip İzmir ekibinin üstünlüğüne son verdi. Uzatma anlarında yediği golle yıkılan Göztepe'ye RAMS Başakşehir'in mağlubiyeti teselli buldu. Başakşehir'le kıyasıya 5'incilik rekabetine giren Göztepe, rakibinin Fenerbahçe'ye deplasmanda 3-1 kaybetmesiyle 5'inci sıraya yükseldi.

HEDEF KONFERANS LİGİ

Trabzon'dan puanla dönüp Başakşehir'in 1 puan önüne geçen Göztepe Avrupa kupaları için yeniden umutlandı. Kalan iki maçında evinde Gaziantep FK ve deplasmanda Samsunspor'la karşı karşıya gelecek Göztepe bu müsabakaları kazanması halinde hiçbir sonuca bakmaksızın 2025-2026 sezonunu 5'inci bitirecek. Göztepe ligi 5'inci bitirir, Ziraat Türkiye Kupası'nı Trabzonspor ya da Beşiktaş'tan biri alırsa sarı-kırmızılılar gelecek sezon ülkemizi UEFA Konferans Ligi'nde temsil edecek.

STOILOV FUTBOLDAN MEMNUN

Teknik direktör Stanimir Stoilov oynanan futbolun sevindirici, alınan sonucun ise üzücü olduğunu dile getirdi. Trabzon gibi zorlu bir deplasmanda takımının iyi bir performans ortaya koyduğunu ifade eden Stoilov, "Oyun anlamında Göztepe'nin iyi yüzünü göstermeye geldik. Göztepe, hiç kimseden çekinmeyen, yüksek hırslı bir oyun oynamaya çalışan bir takım. Bunu da maç içerisinde göstermeye çalıştık. Golü bulduk, 2-3 tane de fırsat yakaladık. Maalesef ikinci golü bulamadık" diye konuştu.

'SON SANİYE GOLÜNE ÜZÜLDÜK'

Stoilov, "Son saniyede böyle bir deplasmanda gol yediğimiz için çok üzgünüz. Çok kazanmak istediğimiz bir mücadeleydi ama bu futbol. Trabzon tabii ki iyi bir takım. Şu anda üzgünüm ama aynı zamanda da üzgün değilim. Çünkü geçekten takımım burada Göztepe'nin güçlü ve iyi yüzünü sahaya yansıttı. Biz hayalimizin peşinden yürümeye devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Göztepe, Trabzon'da 1-1'lik sonuçla ayrıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu
Bir çocuk babası yabancı uyruklu şahıs evinde ölü bulundu Bir çocuk babası yabancı uyruklu şahıs evinde ölü bulundu
Sarraflık yapan kişi 100 kg altınla kayıplara karıştı Sarraflık yapan kişi 100 kg altınla kayıplara karıştı
Çin’de havai fişek fabrikasındaki patlamada 21 kişi hayatını kaybetti Çin'de havai fişek fabrikasındaki patlamada 21 kişi hayatını kaybetti
Beyaz Saray’da hareketli saatler Silahlı şüpheli polis tarafından vuruldu Beyaz Saray'da hareketli saatler! Silahlı şüpheli polis tarafından vuruldu
ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı! Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti
Savaştan bu yana bir ilk Japonya, Rus petrolünü teslim aldı Savaştan bu yana bir ilk! Japonya, Rus petrolünü teslim aldı
İsrailli general itiraf etti: Taş atanları bile öldürüyoruz İsrailli general itiraf etti: Taş atanları bile öldürüyoruz
Hürmüz’de tırmanan gerilim petrol fiyatlarını uçurdu Hürmüz'de tırmanan gerilim petrol fiyatlarını uçurdu
İran’dan ABD ve BAE’ye Özgürlük Projesi uyarısı İran'dan ABD ve BAE'ye Özgürlük Projesi uyarısı

21:03
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
20:58
Beşiktaş, Konyaspor karşısında penaltı bekledi
Beşiktaş, Konyaspor karşısında penaltı bekledi
20:58
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı
20:56
ABD’nin “Özgürlük Projesi’ni İran’a önceden haber verdiği“ iddiası
ABD'nin "Özgürlük Projesi'ni İran'a önceden haber verdiği" iddiası
20:56
İran meclisi, çevrimiçi toplanmaya başlıyor
İran meclisi, çevrimiçi toplanmaya başlıyor
20:37
Wanda Nara’nın eski eşiyle olan yakınlaşması Arjantin’de büyük ses getirdi
Wanda Nara'nın eski eşiyle olan yakınlaşması Arjantin'de büyük ses getirdi
19:40
Cengiz Ünder ve Vaclav Cerny’e kötü haber
Cengiz Ünder ve Vaclav Cerny'e kötü haber
19:38
Trump’tan “Çin“ iddiası: İran konusunda zorluk çıkarmadılar
Trump'tan "Çin" iddiası: İran konusunda zorluk çıkarmadılar
17:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın o sözleri dünya basınında Atılan başlıkları görmeniz lazım
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o sözleri dünya basınında! Atılan başlıkları görmeniz lazım
17:19
Büyükelçi Serdar Kılıç: Ermenistan ile sınır açılmaya hazır noktaya geldi sayılır
Büyükelçi Serdar Kılıç: Ermenistan ile sınır açılmaya hazır noktaya geldi sayılır
16:41
Ordu’da yasa dışı bulundurulan piton ele geçirildi
Ordu'da yasa dışı bulundurulan piton ele geçirildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2026 22:30:04. #7.13#
SON DAKİKA: Göztepe, Trabzon'da 1-1'lik sonuçla ayrıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.