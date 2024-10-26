Göztepe-Trabzonspor maçından notlar

Spor

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasındaki Göztepe- Trabzonspor karşılaşmasında takımların son müsabakalarının ilk 11'lerine göre ev sahibi ekipte 4, konuk takımda ise 1 farklı oyuncu forma giydi.

Gürsel Aksel Stadı'ndaki karşılaşmada Göztepe'nin teknik direktörü Stanimir Stoilov, geçen hafta deplasmanda ikas Eyüpspor'a 1-0 mağlup oldukları müsabakanın ilk 11'inde 4 değişikliğe gitti. Sarı-kırmızılı ekipte sakatlığı bulunan Romulo Cardoso'nun yanı sıra Ahmed Ildız, Kuryu Matsuki ve Taha Altıkardeş'in yerine David Fofana, David Tijanic, Anthony Junior Dennis ve Koray Günter şans buldu.

Göztepeli futbolcular, ısınmaya üzerinde "Yaşasın Cumhuriyet" yazılı ve Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafının bulunduğu tişörtlerle çıktı.

Ligde geçen hafta konuk ettiği RAMS Başakşehir'i 1-0'lık skorla geçen Trabzonspor'un teknik direktörü Şenol Güneş ise ilk 11'inde 1 farklı oyuncuya şans verdi. Tecrübeli teknik adam, Muhammed Cham'ın yerine Enis Bardhi'yi sahaya sürdü.

Bu arada, Trabzonspor'da karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Eren Elmalı, bordo-mavili formayla 100. resmi maçına çıktı.

Müsabakadan önce Para Okçuluk Türkiye Şampiyonası'nda makaralı yay açık kategorisinde şampiyonluğa ulaşan Göztepeli paralimpik sporcu Büşra Ün'e, Göztepe Olimpik Branşlar Sportif Direktörü Deniz Durmaz çiçek verdi. Büşra Ün, ısınma hareketlerini sürdüren bazı Göztepeli futbolcularla fotoğraf çektirdi.

Maç öncesinde Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketine (TUSAŞ) yönelik terör saldırısında şehit olanlar için saygı duruşunda bulunuldu.