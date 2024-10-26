Göztepe, Trabzonspor'u 2-1 Yendi - Son Dakika
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Spor

Göztepe, Trabzonspor'u 2-1 Yendi

Göztepe, 10. hafta maçında Trabzonspor'u 2-1 mağlup ederek puanını 15'e yükseltti.

26.10.2024 21:46
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Trendyol Süper Lig'in 10. haftasına on ikişer puanla giren Göztepe ile Trabzonspor'un İzmir'deki müsabakasını Göztepe 2-1 üstün tamamladı.

Gürsel Aksel Stadı'nda Göztepe'de Anthony Dennis'in kırmızı kart gördüğü ilk yarıda Trabzonspor şut atamadı. İlk yarısı golsüz tamamlanan müsabakada Göztepe, 60. dakikada Isaac Solet'in golüyle öne geçse de 64. dakikada Simon Banza'nın penaltıdan attığı gole engel olamadı.

David Tijanic ile 90+2. dakikada bir gol daha bulan Göztepe, karşılaşmayı 2-1 üstün tamamladı.

Göztepe'nin puanını 15'e yükselttiği müsabakanın ardından Trabzonspor 12 puanda kaldı. İç sahadaki yenilmezliğini sürdüren Göztepe, 5. iç saha maçında 4. galibiyetini aldı.

Isaac Solet ikinci golünü attı

Sarı-kırmızılı ekipte müsabaka boyunca etkili bir oyun ortaya koyan Isaac Solet, takımını ilk golünü attı. Solet, iç sahadaki Net Global Sivasspor maçının ardından ikinci golünü kaydetti.

Takımının galibiyet golüne imza atan David Tijanic ise bu sezon ilk golüne ulaştı.

Göztepe ilk kez kırmızı kart gördü

Göztepe'de ilk yarıda takımını eksik bırakan Dennis, kariyerinde ilk kez kırmızı kartla cezalandırıldı. Sarı-kırmızılı ekip de bu sezon ilk kez kırmızı kart gördü.

Göztepe Futbol Operasyonları Sorumlusu Ali Dönmez de 32. dakikada hakeme itirazlarından dolayı üst üste iki sarı kartın ardından kırmızı kartla cezalandırıldı.

Sarı-kırmızılı ekipte bu sezon 4. kez sarı kart gören Isaac Solet cezalı duruma düştü. Solet, ligin 11. haftasındaki Gaziantep FK maçında forma giyemeyecek.

Trabzonspor ilk mağlubiyetini yaşadı

Bu sezon Göztepe maçına kadar mağlubiyeti olmayan Trabzonspor, ilk yenilgisini Göztepe karşısında yaşadı.

Bu sezon deplasmanda galibiyeti bulunmayan Trabzonspor, dış sahada 4 beraberlik ve bir mağlubiyetle 4 puan elde edebildi.

Bordo-mavili ekibin ilk golünü kaydeden Simon Banza, bu sezon 4. golüne ulaştı. Banza'nın bordo-mavili ekibin ligde attığı son 6 golün 4'ünde imzası bulunuyor.

İki takım futbolcuları ve hakemlerin "Yaşasın Cumhuriyet" yazılı pankartla sahaya çıktığı müsabakada Trabzonsporlu futbolcular, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için tasarlanmış üzerinde Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafının bulunduğu formayla çıktı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Göztepe, Trabzonspor'u 2-1 Yendi - Son Dakika

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