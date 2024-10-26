Göztepe, Trabzonspor\'u 2-1 Yenerek Galip Geldi

(İZMİR) - Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Göztepe sahasında Trabzonspor'u 2-1 mağlup etti.
Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Trabzonspor'u konuk etti. Gürsel Aksel Stadyumu'ndaki mücadele 2-1 Göztepe'nin üstünlüğü ile bitti.
İzmir ekibi müsabakanın ilk yarısında 10 kişi kaldı. 28'inci dakikada sarı-kırmızılı ekipten Dennis, Bordo Mavili takımın oyuncusu Banza'ya yaptığı sert müdahale sonrası direkt kırmızı kart gördü. İlk 45 dakika 0-0 sona erdi.
İkinci yarıya hızlı başlayan ev sahibi ekip, 60'ıncı dakikada Solet'in golüyle öne geçti. 64'üncü dakikada ise Trabzonspor Banza'nın penaltı golüyle beraberliği yakaladı.
Maçın 90+2'nci dakikasında Tijanic'in golüyle Göztepe sahadan 2-1 galip ayrıldı.
Öte yandan Trabzonspor, Göztepe karşısına 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel olarak tasarlanan Gazi Mustafa Kemal Atatürk baskısının yer aldığı ve üzerinde "İlelebet" yazan mavi formayla çıktı.
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