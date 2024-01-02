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Göztepe, Trendyol 1. Lig'de ikinci yarıda daha etkili - Son Dakika
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Göztepe, Trendyol 1. Lig'de ikinci yarıda daha etkili

Göztepe, bu sezon Trendyol 1. Lig'de oynadığı maçların ikinci yarısında attığı 17 golle dikkat çekiyor. İlk yarıda 9 gol atan Göztepe, lider Eyüpsor'un 10 puan gerisinde üçüncü sırada yer alıyor.

Göztepe, Trendyol 1. Lig\'de ikinci yarıda daha etkili
02.01.2024 - 11:49,  Güncelleme: 11:52
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Bu sezon Trendyol 1. Lig'de 26 gol üreten Göztepe, bu gollerin 9'unu maçların ilk yarısında atarken, kalan 17 golü ise karşılaşmaların ikinci yarısında kaydetmeyi başardı.

Trendyol 1. Lig'de devreyi 32 puanla üçüncü sırada tamamlayan Göztepe, şampiyonluk potasının hemen altına yerleşmeyi başardı. Sarı-kırmızılıların lider Eyüpsor'la arasında 10 puanlık bir fark olurken, ikinci sıradaki Kocaelispor'la ise arasında 1 puanlık bir fark bulunuyor. Göztepe, devre arasına kadar ligde oynadığı 18 maçlık bu periyotta rakip filelere 26 gol atarken, kalesinde ise 12 gol gördü. Göz-Göz, kaydettiği 26 golün 9'unu oynadığı karşılaşmaların ilk yarısında atmayı başarırken, kalan 17 golü ise bu müsabakaların ikinci yarısında buldu. Sarı-kırmızılılar, maçların 46. ve 60. dakikalarında 6 gol, 61. ve 75. dakikalarında 5 gol, 76. ve 90. dakikalar arasında ise 6 gol üretmeyi başardı. Böylece İzmir ekibi, ligin ilk yarısında bulduğu gollerin yaklaşık iki katını oynadığı karşılaşmaların ikinci yarılarında bulmuş oldu.

Öte yandan Göztepe, Trendyol 1. Lig'in ilk devresinde oynadığı 18 lig maçının 14'ünde skor üretirken, 4 maçta ise rakip fileleri havalandırmayı başaramadı. - İZMİR

Kaynak: İHA
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