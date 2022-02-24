Göztepe tribünleri fark yarattı - Son Dakika
Üye Girişi

Göztepe tribünleri fark yarattı

24.02.2022 12:17
Göztepe tribünleri fark yarattı

Spor Toto Süper Lig'de son olarak Gürsel Aksel Stadı'nda Galatasaray'a olaylı geçen maçta 3-2 yenilen Göztepe'de taraftarlar fark yarattı.

Spor Toto Süper Lig'de son olarak Gürsel Aksel Stadı'nda Galatasaray'a olaylı geçen maçta 3-2 yenilen Göztepe'de taraftarlar fark yarattı. Göztepe, sarı-kırmızılı futbolseverlerin stadı tıklım tıklım doldurmasıyla ligde 26'ncı haftada en fazla seyirciyle oynayan takım oldu. Toplam 18 bin 228 kişi Gürsel Aksel Stadı'na gelerek takıma büyük destek verdi. Aynı haftada Beşiktaş, Fenerbahçe ve İttifak Holding Konyaspor'un evinde oynadığı maçlarda ise statlar boş kaldı. Beşiktaş'ın 43 bin kapasiteli stadı Vodafon Park'ta Altay maçında 10 bin 583 biletli taraftar yer aldı.

Fenerbahçe'nin Atakaş Hatayspor'la oynadığı karşılaşmayı ise 10 bindan az taraftar izledi. Fenerbahçe'nin 48 bin kişi kapasiteli Ülker Stadı'na 7 bin 923 kişi geldi. Zirve mücadelesi veren Konyaspor'un da geçen hafta stadı boş kaldı. 42 bin kapasiteli Medaş Konya Büyükşehir Stadı'nda Kasımpaşa'yı ağırlayan yeşil-beyazlıları 7 bin 296 kişi destekledi. Gürsel Aksel Stadı'nda müthiş bir atmosfer yaratan Göztepeli futbolseverler, Galatasaray karşılaşmasından üzgün ayrılsa da verdikleri destekle takımlarına ne kadar bağlı olduklarını kanıtladı.

HEDEF GİRESUNSPOR

Altay, Atakaş Hatayspor ve Galatasaray'a yenilerek Süper Lig'de yeniden düşme hattına yaklaşan Göztepe, toparlanmaya çalışıyor. Pazar günü alt sıralardaki en önemli rakiplerinden GZT Giresunspor'la deplasmanda karşı karşıya gelecek sarı-kırmızılılarda teknik direktör Nestor El Maestro, oyuncularını motive edebilmek için yoğun çaba harcıyor. Futbolcularıyla tek tek ilgilenen Sırp teknik adamın, "Zorlu süreçlerden geçiyoruz. Ancak buradan çıkmasını da biliriz. Biz iyi bir takımız. Giresunspor maçında bunu kanıtlayacağız" ifadelerini kullandığı belirtildi. Göztepe'de Galatasaray maçında sarı kart gören golcü Adis Jahovic cezalı duruma düştü.


Göztepe tribünleri fark yarattı
YORUMLAR
500
Göztepe karşılaşmasındaki görüntüsü gündem olmuştu! Halil Dervişoğlu yaşananlar hakkında açıklama yaptı Göztepe karşılaşmasındaki görüntüsü gündem olmuştu! Halil Dervişoğlu yaşananlar hakkında açıklama yaptı 24 Şubat 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı 24 Şubat 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı

Spor Toto Süper Lig, Gürsel Aksel, Galatasaray, Göztepe, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Göztepe tribünleri fark yarattı - Son Dakika


Son Dakika
12:10 Dünya koronavirüs tedbirlerini gevşetiyor! Hangi ülkede hangi uygulamalar kaldırıldı?
12:06 Çağla Şikel, babasının ölüm haberini aldığı anı anlattı: Bağırdığımı hatırlıyorum
12:03 Magnum ve Bobi uyuşturucuya geçit vermiyor! Onların burunlarından hiçbir şey kaçmıyor
12:02 Ruslar Kharkiv şehrine havadan girdi! Hava indirme harekatı görüntüleri paylaşıldı
11:59 Türk vatandaşları sığınakta! Ukrayna'da kalan Sinan Bayraklı o anları dua ederek paylaştı
11:59 Ukraynalı futbolcu savaşa böyle tepki gösterdi! Attığı gol sonrası Ukrayna Devlet Arması'nın olduğu bir tişört giydi
11:55 CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan Rusya'nın harekatına ilişkin ilk açıklama: Türkiye, güvenliği açısında Montrö'ye sadık kalmalıdır
11:51 Interfax Haber Ajansı iddia etti: Ukrayna'da, Bayraktar İHA'larının üsleri vuruldu
11:36 Kuruluş Osman'da dün akşam neler olacak? Osman Bey, Geyhatu'nu engellemek için ne yaptı?
10:54 Rusya savaş başlattı! Avrupa'da gaz fiyatları uçtu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2022 12:37:18. #1.12#
SON DAKİKA: Göztepe tribünleri fark yarattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement