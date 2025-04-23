Göztepe, Trabzonspor ile oynayacağı Türkiye Kupası maçının hazırlıklarını tamamladı.
İzmir kulübünün açıklamasına göre sarı-kırmızılılar, Adnan Süvari Tesisleri'ndeki antrenmanda taktik çalıştı.
Göztepe, bugün Trabzon'a giderek kampa girecek.
Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde yarın deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak Göztepe, 55 yıl sonra finale yükselerek kupa hasretini sonlandırmak için mücadele edecek.
Son Dakika › Spor › Göztepe Türkiye Kupası'yla Finale Yükselmek İstiyor - Son Dakika
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