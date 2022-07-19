Göztepe, Uğur Kaan'la imzaladı

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Göztepe, görüşme halinde olduğu Fenerbahçe'nin sağ beki Uğur Kaan Yıldız transferini resmileştirdi. Sarı-kırmızılılar 20 yaşındaki futbolcu ile sözleşme imzaladı. Kulüpten yapılan resmi açıklamada, "2002 doğumlu defans oyuncusu Uğur Kaan Yıldız ile 1 yıl kulüp opsiyonlu 3+1 yıllık sözleşme imzaladık" ifadeleri kullanıldı. Fenerbahçe'nin altyapısından yetişen Uğur Kaan, geçen sezon Bursaspor'a kiralandı.

Birinci Lig'de küme düşme üzüntüsü yaşayan yeşil-beyazlılarla 8'i lig, 3'ü kupa olmak üzere 11 maça çıkan genç futbolcu, toplam 888 dakika sahada kalıp 1 gol attı. Göztepe, Uğur Kaan'ın yanı sıra Obinna Mamah, Romal Palmer, Hüsamettin Yener, Berkin Özgür ve Berkay Atay'ı transfer etti. Göz-Göz'de takviye çalışmalarının tüm hızıyla sürdüğü öğrenildi.