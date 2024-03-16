Trendyol 1. Lig'de Ankara Keçiörengücü ile 0-0 berabere kalan Göztepe'nin teknik direktörü Stanimir Stoilov, "Biz sıkıntılarımızı biliyoruz, sonuçlandırma anlamında daha iyi olmalıyız ve çalışmaya devam edeceğiz." dedi.
Stoilov, maçtan sonra yaptığı değerlendirmede, sıkı bir maç oynandığını söyledi.
İlk yarıya iyi başladıklarını ancak buldukları pozisyonları değerlendiremediklerini aktaran Stoilov, şunları kaydetti:
"Hala sonuçlandırma kısmında sıkıntılar yaşıyoruz. Aynı zamanda maç içerisinde ikinci topları kazanmada da problemler yaşadık. İstediğimiz ataklardan yararlanamadık. İkinci yarının sonlarında büyük bir hata yaptık ve burada rakibimiz de net bir gol fırsatı yakaladı. Biz sıkıntılarımızı biliyoruz, sonuçlandırma anlamında daha iyi olmalıyız ve çalışmaya devam edeceğiz. Final pası ve şut anlamında daha öz güvenli olmalıyız. Ceza sahasına girdiğimizde agresifliğimizi arttırmamız gerekiyor. Birinci, ikinci topları kazanmamız gerekiyor. Bugün bu konularda bazı sıkıntılar yaşadık."
Tahsin Tam: "Bir an önce alt tarafla ilişkimizi koparıp rahatlamak istiyoruz"
Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Tahsin Tam ise kendisi için de özel bir yeri olan Göztepe'nin kendi içinde kenetlenmeyi becermiş harika bir camia olduğunu söyledi.
Rakiplerinin çok da iyi bir kadroya sahip olduğunu kaydeden Tam, şöyle konuştu:
"Son haftalarda da çok iyi sonuçlar aldılar. Bugünkü mücadele de iyi bir maç ortaya çıktı. Yani maç Göztepe'nin hanesine de 3 puan olarak yazabilirdi. Son dakikada girdiğimiz direkten dönen pozisyonda bize de yazabilirdi. Bizim için altın değerinde 1 puan oldu. Biz bir an önce alt tarafla ilişkimizi koparıp rahatlamak istiyoruz. Göztepe umarım Süper Lig'de hak ettiği yeri bulur, bulacak gibi de performans ortaya koyuyorlar. Onlara da başarılar diliyorum."
Son Dakika › Spor › Göztepe ve Ankara Keçiörengücü 0-0 berabere kaldı - Son Dakika
Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, Antalyaspor maçının ardından yaptığı açıklamada, istifa etme gibi bir düşüncesinin olmadığını söyledi. Santos, takımın reaksiyonunun iyi olduğunu belirtirken, sonuçlara bakarak her şeyin olabileceğini ifade etti. Ayrıca, oyuncularına güvendiğini ve hedeflerine ulaşacaklarına inandığını dile getirdi.
Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, Antalyaspor maçının ardından yaptığı açıklamada, istifa etme gibi bir düşüncesinin olmadığını söyledi. Santos, maçın detaylarını ve takımın performansını değerlendirdi. Ayrıca, oyuncularına güvendiğini ve hedeflerine ulaşacaklarına inandığını belirtti. Yenilgilerin kendisini ve taraftarı mutsuz ettiğini ifade eden Santos, Beşiktaş'ın bu zorlu süreci birlikte atlatacaklarını vurguladı.
Yukatel Adana Demirspor'un teknik direktörü Hikmet Karaman, EMS Yapı Sivasspor'u 4-1 yenerek maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu. Karaman, takımın daha çok gelişen ve farklı şeyler ortaya koyan bir görüntü sergileyeceğini belirtti. Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun ise Adana Demirspor'u tebrik ederek, milli maç arasından sonra istekli ve arzulu bir şekilde devam edeceklerini söyledi.
Y. Adana Demirspor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, Sivasspor maçının ardından, 'Hak ettiğimiz bir karşılaşma ve galibiyet oldu' dedi. Y. Adana Demirspor, evinde konuk ettiği Sivasspor'u 4-1 mağlup etti. Karaman, maç sonu basın toplantısında takımın performansını ve taraftarın coşkusunu övdü. Milli araya girileceğini ve eksik oyuncuların olduğunu belirten Karaman, önümüzdeki dönemde daha üst seviyeye çıkacaklarını söyledi.
Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, Adana Demirspor mağlubiyetinin ardından yaptığı açıklamada, takımın başarısızlığının sorumluluğunu üstlendi ve özür diledi. Uygun, milli maç arasında takımın performansını artırmak için çalışacaklarını belirtti.
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