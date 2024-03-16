Göztepe ve Ankara Keçiörengücü Berabere Kaldı

Beşiktaş, Antalyaspor'a mağlup olarak üst üste 3. mağlubiyetini aldı

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında sahasında Antalyaspor'a 2-1 kaybeden Beşiktaş, bu sezon ligde ilk kez 3 maç üst üste mağlup oldu. Siyah-beyazlılar, en son 2021-2022 sezonunun 11, 12, 13 ve 14. haftalarında böyle kötü bir seri yaşamıştı.