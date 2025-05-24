Göztepe ve Galatasaray Golü Bulamadı - Son Dakika
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Göztepe ve Galatasaray Golü Bulamadı

24.05.2025 20:58
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Trendyol Süper Lig'de Göztepe ile Galatasaray'ın ilk yarısı 0-0 sona erdi. Maçta birçok fırsat kaçtı.

- Trendyol Süper Lig: Göztepe: 0 - Galatasaray: 0 (İlk yarı)

İZMİR - Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Göztepe, Galatasaray'ı konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz berabere tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

3. dakikada sol kanattan yapılan ortada arka direkte Heliton kafayla vurdu, kaleci Günay topu çıkardı. dönen topa Romulo'nun röveşatasında meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

6. dakikada sol çaprazdan ceza sahasına giren Ahmed Kutucu'nun şutunda top yandan auta çıktı.

24. dakikada Tijanic'in ceza sahası içi sağ çaprazından yaptığı vuruşta, kaleci Günay topu kornere çeldi.

27. dakikada sol kanattan Tijanic'in kullandığı köşe atışında ön direkte Koray'ın kafayla aşırttığı topa arka direkte Romulo kafayla vurdu, meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.

43. dakikada Jakobs, sol kanattan ceza sahasına girerek topu içeri çevirdi. Penaltı noktasının solunda topla buluşan Kerem Demirbay'ın şutunda meşin yuvarlak direkten döndü.

Kaynak: İHA

Trendyol Süper Lig, Galatasaray, 3-sayfa, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Göztepe ve Galatasaray Golü Bulamadı - Son Dakika

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