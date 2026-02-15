Göztepe ve Kayserispor Golsüz Berabere Kaldı

SÜPER Lig'de Avrupa kupalarına katılmayı hedefleyen Göztepe evinde düşme hattında yer alan Kayserispor'la golsüz berabere kaldı. Maçın ardından Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov ve Kayserispor Teknik Sorumlusu Muhammed Türkmen değerlendirmelerde bulundu.

Göztepe'de teknik direktör Stanimir Stoilov, gol anlamında, pozisyon yaratma adına yeterince üretken olamadıklarını belirterek, "Kesinlikle daha fazla pozisyon üretmemiz ve bunları değerlendirmemiz gerekiyordu" dedi. Stoilov, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, kazanamadıkları zaman asla mutlu olamadıklarını ve çok üzgün olduklarını söyledi. Genel anlamda hırs, agresiflik ve organizasyon anlamında iyi olduklarını aktaran Stoilov, şöyle devam etti: "Gol anlamında, pozisyon yaratma adına yeterince üretken olamadık. Kesinlikle daha fazla pozisyon üretmemiz ve bunları değerlendirmemiz gerekiyordu. Aynı zamanda orta bölgede nedensiz yere çok fazla top kaybı yaptık. Orada daha fazla kenarları kullanmamız, oradan ortalar yapmamız gerekiyordu. Duran topları da istediğimiz gibi değerlendiremedik. Bunlarla beraber tabii ki çok fazla eksik oyuncumuz vardı, sakatlıklar vardı. Bu genel anlamda rekabet gücümüzü maç içerisinde düşürdü. Daha fazla oyuncu öne alana maç içerisine alabilirdik. Bunu da yapamadık. Bu yüzden tabii ki puan kaybından ötürü çok üzgünüz."

'OYUNCULARIMIZIN DÖNMESİNİ BEKLİYORUZ'

Deplasmanda oynayacakları Beşiktaş maçında sakat oyuncuların dönmesini umduğunu vurgulayan Stoilov, "Böylelikle yeterince değişiklik yapabiliriz. Çünkü bunu maalesef bu maçta yapamadık. Öncelikle dönen oyuncuların durumu ne göreceğiz? Onlara göre organizasyonumuzu yapacağız ama Beşiktaş'a karşı daha önce maçları oynadık, başarılı olduk. Çok büyük değişikliklere gerek olduğunu düşünmüyorum. Dönen oyuncularımızın durumuna göre tabi ki değerlendirmelerde bulunacağız" ifadelerini kullandı.

MUHAMMED TÜRKMEN: BULUNDUĞUMUZ DURUMDAN ÇIKMAK İSTİYORUZ

Kayserispor Teknik Sorumlusu Muhammed Türkmen bu maçı geride bırakıp önlerindeki haftalara konsantre olacaklarını söyledi. İzmir'den puan almanın kıymetli olduğunu dile getiren Türkmen, "Önümüzdeki hafta kendi sahamızda oynayacağımız çok önemli bir maç var. Antalyaspor maçına odaklanmalıyız. Taraftarımızın desteğini inşallah arkamıza alıp orada da güzel bir sonuç alarak içinde bulunduğumuz durumdan çıkmak istiyoruz. Buradan puanla dönmek çok kıymetli. Şu an içinde bulunduğumuz durumdan dolayı taraftarımızdan özür diliyoruz" dedi.

'TARAFTARIN DESTEĞİNİ ALMALIYIZ'

Kayserispor'un içinde bulunduğu durumdan taraftarının desteğiyle çıkacağını vurgulayan Türken, "O yüzden önümüzdeki hafta oynayacağımız çok önemli bir maç var kendi sahamızda. Taraftarımızın desteğini inşallah arkamıza alıp orada da güzel bir sonuç alarak içinde bulunduğumuz durumdan çıkmak istiyoruz. Orta sahada önce 4'lü başladık. Bu 4'lü alanı daraltarak kaptığımız toplarda belki 2 tane hızlı oyuncumuzla rakibin 3'lü savunma üçlüsünün arasında bir pozisyon bulabilir miyiz diye düşündük. İlk yarı aslında bu iyi oldu ama oyuncularımızı da fiziksel olarak biraz bu tempoya, baskıya dayanmaları mümkün değildi. Tekrar orta sahada 3'lüye döndük. Sonrasında çift santraforla devam ettik. Çünkü o baskıyı kırıp bizim kullanacağımız direkt toplarda belki bir gol bulabilirdik. Bunu öngördük. Pozisyonlarımız da vardı. Göztepe'nin de pozisyonları vardı ama baktığımız zaman iki taraf da gol atamadı" yorumunu yaptı.