Göztepe ve Kızılay'dan 'Bir Atkı Bir Oyuncak' projesi

Göztepe Spor Kulübü ve Türk Kızılay İzmir Şubesi ortaklığıyla 'Bir Atkı Bir Oyuncak' projesi gerçekleştirilecek. Proje kapsamında Göztepe- Galatasaray maçı öncesinde Göztepeli taraftarlar, ihtiyaç sahibi çocuklar için stadyum önüne kurulacak çadıra atkı, bere, eldiven ve oyuncak bağışı yapacak.

Göztepe Spor Kulübü ile Türk Kızılay İzmir Şubesi, 2018-2019 ve 2020 yıllarında gerçekleştirilen 'Bir Atkı Bir Oyuncak' projesine bir yenisini daha ekledi. Göztepe Başkan Vekili Talat Papatya ve Türk Kızılay İzmir Şubesi Başkanı Kerem Baykalmış, Türk Kızılay İzmir Şubesi'nde bir lansman gerçekleştirerek projeyi tanıttı. 'Bir Atkı Bir Oyuncak' projesi kapsamında 21 Şubat 2022 tarihinde Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında oynanacak olan Göztepe-Galatasaray karşılaşmasında, Gürsel Aksel Stadyumu çevresinde Kızılay çadırları kurulacak. Maça gelen Göztepeli taraftarların atkı, bere, eldiven ve oyuncak bağışı kabul edilecek. Projede toplanan bağışlar, ihtiyaç sahibi çocuklara ulaştırılacak. - İZMİR