Üye Girişi
Göztepe ve Kızılay'dan 'Bir Atkı Bir Oyuncak' projesi - Son Dakika

Göztepe ve Kızılay'dan 'Bir Atkı Bir Oyuncak' projesi

17.02.2022 12:56
Göztepe ve Kızılay'dan 'Bir Atkı Bir Oyuncak' projesi

Göztepe Spor Kulübü ve Türk Kızılay İzmir Şubesi ortaklığıyla 'Bir Atkı Bir Oyuncak' projesi gerçekleştirilecek.

Göztepe Spor Kulübü ve Türk Kızılay İzmir Şubesi ortaklığıyla 'Bir Atkı Bir Oyuncak' projesi gerçekleştirilecek. Proje kapsamında Göztepe- Galatasaray maçı öncesinde Göztepeli taraftarlar, ihtiyaç sahibi çocuklar için stadyum önüne kurulacak çadıra atkı, bere, eldiven ve oyuncak bağışı yapacak.

Göztepe Spor Kulübü ile Türk Kızılay İzmir Şubesi, 2018-2019 ve 2020 yıllarında gerçekleştirilen 'Bir Atkı Bir Oyuncak' projesine bir yenisini daha ekledi. Göztepe Başkan Vekili Talat Papatya ve Türk Kızılay İzmir Şubesi Başkanı Kerem Baykalmış, Türk Kızılay İzmir Şubesi'nde bir lansman gerçekleştirerek projeyi tanıttı. 'Bir Atkı Bir Oyuncak' projesi kapsamında 21 Şubat 2022 tarihinde Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında oynanacak olan Göztepe-Galatasaray karşılaşmasında, Gürsel Aksel Stadyumu çevresinde Kızılay çadırları kurulacak. Maça gelen Göztepeli taraftarların atkı, bere, eldiven ve oyuncak bağışı kabul edilecek. Projede toplanan bağışlar, ihtiyaç sahibi çocuklara ulaştırılacak. - İZMİR

Göztepe ve Kızılay'dan 'Bir Atkı Bir Oyuncak' projesi

YORUMLAR
500

Göztepe, Kızılay, İzmir, Türk, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Göztepe ve Kızılay'dan 'Bir Atkı Bir Oyuncak' projesi - Son Dakika Spor


Son Dakika Haberleri
12:53 Oğlu kendisinin resmini çizdi! O gün hayatı değişti
12:52 TÜİK açıkladı! Türkiye'nin yarısı mutsuz! Daha kötü olacak diyenlerin oranı da arttı!
12:34 Aile hekimleri ve çalışanları, 2 gün süreyle iş bırakma eylemi yaptı
12:19 Ukrayna hava topuyla saldırmıştı, Rusya yanıt verdi! Savaş ihtimali her geçen dakika artıyor
10:17 Bu kadar cesarete ne demek gerek? 2 gün arayla aynı apartmanı soydular: Güvenlik kameraları görüntüledi
12:10 Yaşamını yitiren Arif Şentürk'ün son görüntüsü ortaya çıktı
12:08 Sadettin Saran: En büyük hayalim Fenerbahçe başkanı olmak! Özat: Kongrede aday değil, Fenerbahçe başkanıdır
11:32 Bu erikleri sadece Arap şeyhleri alabiliyor! Kilosu 2 bin TL
11:48 Bu dilencinin ek işi var! Gündüz dilenci, gece hırsız!
11:58 Sıla, köyünde toprağa veriliyor! İmam nikahlı eşi öldürmüştü!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.02.2022 13:03:32. #1.12#
SON DAKİKA: Göztepe ve Kızılay'dan 'Bir Atkı Bir Oyuncak' projesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement