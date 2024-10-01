Göztepe Voleybol\'a Papara Sponsoru

Spor

KFC Kadınlar Voleybol 1. Ligi ekiplerinden Göztepe, ligde "Papara Göztepe" ismiyle mücadele edecek.

Papara ile Göztepe Spor Kulübü arasındaki iş birliği için Urla'daki Eski Sabun Fabrikası'nda düzenlenen tören Göztepe Kulübü Onursal Başkanı Mehmet Sepil ve Papara Yönetim Kurulu Başkanı Ahmed Faruk Karslı'nın katılımıyla gerçekleştirildi.

Toplantıda konuşan Mehmet Sepil, daha rekabetçi bir İzmir oluşturmak için sportif alandaki başarıları tüm olimpik branşlara yaymak istediklerini belirterek, "Göztepe Spor Kulübü tarihimizde ilk isim sponsorumuzun Papara olması bizim için büyük bir onur. Papara ile Göztepe isminin birleşmesini ve isim sponsorluğunu çok kıymetli buluyoruz. İzmir'i ve kadın voleybolunu en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz." dedi.

Papara Yönetim Kurulu Başkanı Ahmed Faruk Karslı, Göztepe'nin voleybol branşında 100 bin öğrenciye ulaşma hedefine destek vererek önemli bir iş birliğine imza attıklarını söyledi.

Sadece Göztepe'ye değil İzmir'e de yatırım yaptıklarını kaydeden Karslı, "İzmir'de genç voleybolcular, milli seviyede başarılı sporcular yetiştirerek genç kızlara rol modeller yaratmak istiyoruz. Kadın sporcuların ve spora katılımı teşvik edilen kız çocuklarının özgüven, cesaret ve başarı dolu bir hayat yaşamasını hayal ediyoruz." diye konuştu.

Voleybol Şube Başkanı Hande Çilingir de Papara'ya teşekkür ederek, "Hayallerinden ve sevdasından vazgeçmeyen Göztepe taraftarlarını bu sene armamızın olduğu her yere bekliyorum." dedi.

Başantrenör Ataman Güneyligil ise hedeflerinin Sultanlar Ligi'ne çıkmak olduğunu kaydetti.