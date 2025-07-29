Göztepe Voleybol, Kayla Rea Haneline\'yi Transfer Etti

Göztepe Voleybol, son olarak LOVB Atlanta forması giyen ve orta oyuncu bölgesinde oynayan Kayla Rea Haneline'yi kadrosuna kattı.

Sultanlar Ligi'nin yeni ekiplerinden Göztepe Voleybol, yeni sezon hazırlıklarını sürdürmeye devam ediyor. İzmir ekibi, bu kapsamda transfer çalışmalarına hız vererek LOVB Atlanta forması giyen ve orta oyuncu bölgesinde oynayan Kayla Rea Haneline'yi kadrosuna kattığını duyurdu. Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada, " Orta oyuncu pozisyonunda oynayan 1994 doğumlu Kayla Rae Haneline ile bir sezonluk sözleşme imzaladık.

Son olarak LOVB Atlanta forması giyen Kayla, LP Viesti, Dresdner SC ile MTV Stuttgart kulüplerinin yanı sıra ABD milli takımlarında da forma giydi.

Yeni sezonda şanlı formamızla başarılar Kayla" ifadelerine yer verildi. - İZMİR