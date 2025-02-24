Göztepe Voleybol'un Play-Off Yarı Final Tarihleri Belli Oldu - Son Dakika
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Göztepe Voleybol'un Play-Off Yarı Final Tarihleri Belli Oldu

Göztepe Voleybol\'un Play-Off Yarı Final Tarihleri Belli Oldu

Kadınlar Voleybol 1. Lig play-off yarı finalinde Göztepe Voleybol, Bozüyük Belediye Eğitim, Bolu Belediyesi ve İlbank takımlarıyla karşılaşacak. Maçlar 4-6 Mart tarihleri arasında Alanya'da oynanacak.

24.02.2025 14:46  Güncelleme: 14:50
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Kadınlar Voleybol 1. Lig play-off yarı finalinde Bozüyük Belediye Eğitim, Bolu Belediyesi ve İlbank takımları ile karşılaşacak olan Göztepe Voleybol'un maç tarihleri belli oldu.

Kadınlar Voleybol 1. Ligi'nde normal sezon sona ererken İzmir'i temsil eden Göztepe Voleybol'un play-off yarı final fikstürü belli oldu. Sultanlar Ligi'ne yükselmeyi hedefleyen İzmir ekibi, ilk maçta 4 Mart Salı günü saat 12.00'de Bozüyük Belediye Eğitim ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılılar, ikinci maçı ise 5 Mart Çarşamba günü Bolu Belediyesi ile kozlarını paylaşacak. Göztepe Voleybol, yarı final etabındaki son maçını ise 6 Mart Perşembe günü saat 16.30'da İlbank Spor Kulübü ile oynayarak bu etabı noktalayacak.

Tek devreli lig usulüne göre oynanacak maçlar sonunda gruplarında ilk iki sırayı alan takımlar final etabına yükselecek. Finalde de aynı sistemle mücadele edilecek ve burada ilk ikiye giren ekipler, 2024-2025 sezonunda Sultanlar Ligi'nde yer alma hakkı kazanacak.

Öte yandan karşılaşmalar Alanya 100. Yıl Recep Hafızfazlıoğlu Spor Salonunda oynanacak. - İZMİR

Kaynak: İHA

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