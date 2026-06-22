Göztepe Voleybolda Başarılarını Sürdürüyor

GÖZTEPE, voleybolda son dönemde altyapıda elde ettiği başarılarla dikkat çekerken, sarı-kırmızılılar milli takımlara verdiği oyuncularla çifte gurur yaşadı. Yıldız takımı Türkiye üçüncüsü olan İzmir temsilcisinde libero Duru Zeren, U18 Milli Takımı'na seçildi. Altyapı oyuncuları Ada Gülaç, Öykü Öztürk ve Irmak Çalıkoğlu ise Ankara'da düzenlenecek Milli Takım Gelişim Kampı'na davet edildi.

Voleybol Altyapı Koordinatörü Tercan Gülsoy Karal, "Altyapılarımızın dört kategoride de Türkiye Şampiyonası'na katılma başarısı göstermesi, A takımımıza ve milli takımlara sporcu kazandırması, ayrıca son olarak Yıldızlar Türkiye Şampiyonası'nda elde edilen Türkiye üçüncülüğü bizler için büyük bir gurur kaynağıdır. Bu başarıların, gelecekte çok daha büyük hedeflere ulaşacağımızın önemli bir göstergesi olduğuna inanıyoruz" dedi.