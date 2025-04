Göztepe Yarı Finale Yükseldi

Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, Beşiktaş maçının ardından yaptığı açıklamada, "Böyle bir deplasmandan galip gelmek çok değerli" dedi.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Göztepe, deplasmanda Beşiktaş'ı 3-1 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, "Bu akşam bizim adımıza muhteşem bir galibiyet oldu. Göztepe'nin adını yıllar sonra yarı finale yazdırdık. Göztepe ailesi adına çok mutluyum. Zor bir süreçten geçtik, bu süreç bizi için bitmedi. Ama hep beraber çalışamaya devam edeceğiz. Bu şekilde başarılı günler bizi bekliyor ve güzel günler gelecek. Taraftarımız için her şeyimizi vermek istiyoruz. Onlar her zaman takımımızın arkasında. Bizleri her zaman destekliyorlar. Buraya geldiğim ilk günden beri çok güçlü bir aile olduğunu hissettim. Bugünkü galibiyet çok değerliydi. Bize özgüven verecektir" ifadelerini kullandı.

"Bizim için iki farklı yarı vardı"

Müsabakanın ilk yarısında oynadıkları oyundan memnun olmadığını belirten Bulgar teknik adam, "Bizim için iki farklı yarı vardı. İlk yarı Beşiktaş bizden çok daha iyiydi ve orada maç 3-0 da olabilirdi. İlk yarıdaki performanstan mutlu değilim. Ama kırmızı kart ve sonrasında ikinci yarıda düzeltmeler yaptık. Bunun ardından istediğimiz dinamizme ve baskılı oyuna kavuştuk. Bundan ötürü de mutluyum. İlk yarıdaki gibi oynadığımız zaman rakip 10 kişi kalmasaydı maçı çevirmek zor olurdu. İkinci yarıdaki oyunu tüm maçlarda sergilememiz gerekiyor. Böyle bir deplasmandan galip gelmek çok değerli ama takım olarak iki farklı oyun sergilememizden dolayı mutlu değilim. Oyuncularımızla konuşacağım" şeklinde konuştu.

"Transfer söylentileri Romulo'nun aklını karıştırdı"

Devre arası transfer döneminde Romulo için Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden bir takımdan transfer teklifi aldıklarını ve bu tekliflerin oyuncunun kafasını karıştırdığını aktaran Stoilov, "Romulo takımın bir parçası ve onun işi gol atmak. Biz onu 1 yıl önce aldığımızda çok büyük efor sarf etti ve büyük gelişim kaydetti. Kendisi sürekli takım için oynuyor. Bu da ona golleri getirdi. Tabii ki çok büyük potansiyeli var. 1.5 ay sakatlık yaşadı. Sakatlanmadan önceki transfer söylentileri de aklını karıştırdı. Oyuncularımızın bu dönemlerde akıllarının karışmaması gerekiyor. Odaklanmaları gerekiyor. Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden bir kulüpten ciddi teklif aldık ama kulübümüz reddetti. Kulüp olarak hedeflerimiz var ve hedeflere onunla ulaşmak istiyoruz. Ondan sonra iyi bir teklif gelirse ne gerekiyorsa o yapılır. Şu anda hedeflerimize odaklanmış durumdayız" şeklinde konuştu.

Tecrübeli teknik adam, sezon başında Avrupa hedefi koyduğunu ve sıkıntılı günler yaşamalarına rağmen bu hedefe ilerlediklerini de kaydetti. - İSTANBUL