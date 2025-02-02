Göztepe'ye 1-0 Mağlubiyet - Son Dakika
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Spor

Göztepe'ye 1-0 Mağlubiyet

Stoilov, Alanyaspor karşısında kaybettikleri için hayal kırıklığı yaşadıklarını belirtti.

02.02.2025 20:17
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Trendyol Süper Lig'de Corendon Alanyaspor'a 1-0 mağlup olan Göztepe'nin teknik direktör Stanimir Stoilov, "Bugün kaybetmeyi hak etmedik diyebiliriz ama aynı zamanda da birçok noktada istediğimiz futbolu bazı bölümlerde sahaya yansıtamadığımız için bu sonuç gerçekleşti." dedi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Bulgar teknik adam, maçta istedikleri hırslı, dinamik ve agrasif futbolu ilk yarıda gösteremediklerini söyledi.

Duran top da yapmamaları gereken bir hata yaptıklarını aktaran Stoilov, "Rakip bunu değerlendirdi. İkinci yarıda kendi futbolumuza sahada kavuştuk diyebiliriz. Arzuladığımız o hırslı, agresif baskılı futbola kavuştuk. Bununla beraber de birçok fırsat yakaladık ama maalesef bunları gole çeviremedik. Belki de bugün bu anlamda günümüzde değildik diyebiliriz." dedi.

Her maçta yüksek ritimle istedikleri futbolu sahaya yansıtmaları gerektiğini vurgulayan Stoilov, şöyle devam etti:

"Bugün kaybetmeyi hak etmedik diyebiliriz ama aynı zamanda da birçok noktada istediğimiz futbolu bazı bölümlerde sahaya yansıtamadığımız için bu sonuç gerçekleşti. Futbol maalesef böyle. Tabii ki ikinci yarıda özellikle gol aradığımız zamanlarda o gollerden birini yapalisek belki çok farklı bir yere gidebilirdi maç, dönebilirdi. Bizim kesinlikle gerçekçi olmamız gerekiyor. Her zaman belirttiğim gibi çok genç ve ligde yeni bir takımız. O yüzden oyuncularımızın sürekli geliştirmeye çalıştığımız futbola odaklanması gerekiyor. Sürekli bireysel ve takım anlamında çalışması ve gelişmesi gerekiyor."

Romulo'nun ikinci yarının başında oyundan alınmasıyla ilgili de konuşan Stoilov, "İkinci yarıda tam sahaya çıkmadan önce Romulo arka adalesinde bir ağrısı olduğunu söyledi ve bu yüzden biz bir değişiklik yaptık. Bence son 10 günde aslında baktığım zaman Romulo'nun biraz sakatlığın biraz da mental anlamda olduğunu düşünüyorum. Benim bunu çözmem gerekiyor. Son günlerde herkes Romulo'dan bahsediyor, onunla ilgili bir şeyler diyor. O yüzden onun bunlardan biraz etkilendiğini düşünüyorum. Bunu çözmemiz gerekiyor ama arka adalesinde bir sıkıntı yaşadı. O yüzden biz bu değişikliği yaptık." diye konuştu.

Alanyaspor cephesi

Corendon Alanyaspor'un teknik direktörü Sami Uğurlu da İzmir'e gelirken kart cezalısı çok fazla oyuncusu olduğunu belirterek, 7 eksikle geldiklerini söyledi.

Kadro genişliğinde sıkıntı yaşadıklarını ve yedek kulübesinde 19 ve 17 yaş altı takımından oyuncularla oluştuğunu bildiren Uğurlu, şunları söyledi:

"Çok zor maç olacağını biliyorduk. Göztepe takımı sezon başından beri kaybetmeyen, kendi sahasında çok güçlü. Taraftarın önünde oyunu da bir o kadar güçlü oluyor. Göztepe'nin ligin kısa mesafelerde en şiddetli baskı yapan takımı olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü kaybettikleri toplar sonrası çok çabuk topu kazanıp geçiş oyununu oynayabiliyor. Yine aynı şekilde uzun vurduğu toplar da ikinci topu kazandıktan sonraki geçiş oyunu çok iyi yapıyorlar. Ancak bizim de artı tarafımız özellikle oyunu genişlettiğimiz zaman, oyun boyunu uzattığımızda ligin en çok sprint atan ve yüksek şiddeti en iyi olan takımıyız." dedi.

Uğurlu, transfere ihtiyaçları olduğunu vurgulayarak, rotasyonda kullanacakları oyuncu sayısının az olduğunu da sözlerin ekledi.

Kaynak: AA

Trendyol Süper Lig, 3-sayfa, Futbol, izmir, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Göztepe'ye 1-0 Mağlubiyet - Son Dakika

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