Göztepe'ye İstanbul'dan 7 puan geldi

SPOR Toto Süper Lig'de pazar günü saat 16.00'da başlayacak maçta Gürsel Aksel Stadı'nda Vavacars Fatih Karagümrük'le karşılaşacak düşme hattındaki Göztepe, bu sezon topladığı 14 puanın 7'sini İstanbul takımlarından aldı. İlk galibiyetini 4'üncü haftada iç sahada 2-1'lik skorla Medipol Başakşehir'den alan Göztepe, ilk deplasman galibiyetini de 9'uncu haftada Kasımpaşa'dan aynı skorla elde etti. Göztepe 14'üncü haftada ise sahasında Fenerbahçe'yi elinden kaçırdı.

Güçlü rakibi karşısında üstün bir oyun sergileyen Göztepe, sarı-lacivertlilerle 1-1 berabere kaldı. Göz-Göz, 7'nci haftada ise konuk olduğu Galatasaray'a öne geçtiği maçta 2-1 yenildi. İstanbul takımlarına karşı başarılı sonuçlar elde eden Göztepe, Fatih Karagümrük maçında da parolasını mutlak 3 puan olarak belirledi. Göztepe, Karagümrük mücadelesinin ardından yine İstanbul'da Beşiktaş'a konuk olacak. Hazırlıklarını sürdüren İzmir ekibinde kaptan Halil Akbunar kırmızı kart cezası nedeniyle Fatih Karagümrük sınavında forma giyemeyecek.